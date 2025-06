Nuoto artistico, Enrica Piccoli e Lucrezia Ruggiero vincono agli Europei! Splendido trionfo nel duo free

Enrica Piccoli e Lucrezia Ruggiero hanno illuminato la penultima giornata degli Europei 2025 di nuoto artistico, in corso di svolgimento a Funchal (Portogallo). Le azzurre hanno conquistato la medaglia d’oro nel duo libero, imponendosi con il punteggio di 250.6683 (135.6183 per gli elementi e 115.0500 per l’impressione artistica) e incrementando così il proprio bottino in questa rassegna continentale.

Ruggiero si era già messa al collo il bronzo nel duo misto tecnico in coppia con Filippo Pelati, mentre Piccoli si era tinta d’argento nel singolo libero. Le nostre portacolori sono riuscite a battere nitidamente la Spagna (248.3325), la Germania (237.0950), la Francia (235.0408) e l’Ucraina (220.2899). Dopo la gioia di inizio mattinata in terra lusitana, l’Italia ha avuto modo di festeggiare anche nel duo misto libero.

Sono stati ancora Lucrezia Ruggiero e Filippo Pelati, la nuova coppia azzurra alla prima apparizione insieme agli Europei, a regalarsi una splendida soddisfazione. Gli azzurri hanno conquistato l’argento con il riscontro di 288.8300, battuti soltanto dagli spagnoli Dennis Gonzalez Boneu e Iris Tio Casas (290.4242), mentre la Gran Bretagna ha completato il podio (282.0990).