Nuoto artistico, due argenti e un bronzo per l’Italia nel day-3 degli Europei giovanili ad Atene

Bilancio piuttosto positivo per l’Italia al termine del terzo giorno di gare degli Europei 2025 giovanili di nuoto artistico. Nella piscina di Atene (Grecia), la selezione italiana ha conquistato due argenti e un bronzo, nelle tre finali che si sono tenute, dimostrando una grande profondità nel proprio team.

Azzurre seconde nel tecnico della prova a squadre, ottenendo 147.4550 negli elementi e 99.3250 nell’impressione artistica. Il totale ha portato a 246.7800. Solo le spagnole hanno saputo fare meglio, con lo score di 260.5326. Nel caso specifico, in acqua hanno effettuato la loro routine Chiara Benesso, Vittoria Carenza, Caterina Cuoco, Greta Gitto, Ginevra Marchetti, Alessia Negroni, Lara Pollini, Giorgia Spiz, Gilda Bertini e Melissa Nagi. Il bronzo è andato alla Francia con 241.2933 punti.

Il secondo argento di giornata è arrivato dal doppio misto tecnico. La coppia formata da Gabriele Minak e da Sarah Maria Rizea ha ottenuto 198.3625 (111.6875 negli elementi; 86.6750 nell’impressione artistica). L’oro è stato conquistato dalla coppia russa Alina Rumiantseva/Zakhar Trofimov (210.9192). Il bronzo è stato ottenuto dalla Spagna.

Terzo gradino del podio su cui è salita la citata Ginevra Marchetti che, oltre alla medaglia vinta con la squadra, è giunta per l’appunto terza nella finale del libero del solo femminile. Per lei il punteggio di 207.6963, nella prova in cui la russa Alisa Shevchenko è stata la migliore con 225.3813 davanti alla spagnola Isabel Shuang Cui Xu (220.5975) e all’azzurrina.