Novak Djokovic: “Ogni volta che gioco, sfido i libri di storia”

Agevole per Novak Djokovic la vittoria di ieri sera contro l’austriaco Filip Misolic, nel terzo turno del Roland Garros 2025. Il campione serbo si è imposto col punteggio di 6-3 6-4 6-2 e ottenuto la vittoria n.99 in questo Major. Un primato di successi nel singolare del Major francese, dal momento che sempre 99 sono state le affermazioni negli Australian Open.

Il campione nativo di Belgrado, comunque, guarda oltre: “Novantanove va bene, ma cento è meglio. Spero di arrivare ancora più in alto. Mi trovo in un momento della mia carriera, della mia vita, in cui mi sento molto privilegiato, perché ogni volta che scendo in campo, gioco per entrare nei libri di storia. È incredibile“.

Finora, percorso netto di Djokovic, capace di spingersi agli ottavi di finale senza perdere un set. Nel prossimo turno giocherà contro il britannico Cameron Norrie, che ha sempre sconfitto a livello ATP (5-0). Un dato aggiornato nel recente torneo di Ginevra.

Chiaramente le ambizioni di Nole sono quelle di andare ancora più avanti e di dimostrare il proprio valore al cospetto dei migliori del circuito. Il sogno sarebbe quello di conquistare la quarta corona a Parigi, ma chiaramente il coefficiente di difficoltà è molto alto.