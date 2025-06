Novak Djokovic: “Contento che Alcaraz mi abbia scelto per allenarsi. La finale di Parigi è stata storica”

Cresce sempre di più l’attesa per Wimbledon e sicuramente Novak Djokovic vorrà essere protagonista sull’erba londinese. Il serbo punta all’ottavo titolo ai The Championships, soprattutto dopo l’ottima prestazione al Roland Garros, dove ha raggiunto la semifinale, perdendo poi da Jannik Sinner al termine di un match comunque combattuto e dove l’ex numero uno del mondo ha lasciato delle ottime indicazioni proprio in vista dell’appuntamento sull’erba.

Djokovic ha messo nel mirino Wimbledon e questo è certamente il grande obiettivo della sua stagione. Il serbo sa che il ritiro si avvicina e questa potrebbe essere anche l’ultima grande occasione della sua carriera. Inoltre Djokovic è testa di serie numero sei e dunque è il grande spauracchio per Jannik Sinner e Carlos Alcaraz in un possibile quarto di finale.

Proprio l’italiano e lo spagnolo sono i principali favoriti per la vittoria finale, pensando anche a quello che si è vissuto a Parigi e anche lo stesso Djokovic ha parlato di quell’incredibile finale: “Era su una superficie diversa da questa, con uno stile di gioco diverso, ma quello che hanno fatto in quella finale a Parigi è stato incredibile. Onestamente, ero nel mio paese. Mia moglie voleva vedere la finale, ma io non volevo proprio guardarla. Durante la prima parte della partita siamo usciti a pranzo. Siamo tornati a casa e abbiamo finito per guardarla. È stata una partita incredibile, straordinaria. Devo congratularmi con entrambi, è stata una delle partite più storiche che abbiamo mai visto in questo sport”.

Djokovic si sta preparando per Wimbledon e il serbo ha avuto il privilegio di provare il Centrale insieme al campione uscente Carlos Alcaraz: “Carlos, in quanto campione in carica, è colui che ha il diritto di usare il Centrale per la prima volta. Io ero solo il suo compagno di allenamento, sono felice che abbia scelto me”.

Sul torneo di Wimbledon e sulle differenze rispetto al passato: “Le palle a Wimbledon sono più lente di un tempo. È davvero difficile battere ragazzi come Carlos Alcaraz quando si avvicinano alla rete”.