Noutcha vince un altro oro per la Francia agli Europei di Genova. Viale sfiora il podio

Dopo i due ori delle prima giornata, arriva anche il terzo per la Francia agli Europei di scherma di Genova. A salire sul gradino più alto del podio nella prova individuale di sciabola femminile è stata Sarah Noutcha, che ha dominato la finale contro l’ucraina Alina Komashchuk con il punteggio di 15-6. Sul podio ci salgono anche l’ungherese Sugar Katinka Battai e la polacca Sylwia Matuszak.

Per l’Italia la migliore è stata Mariella Viale, che si è spinta ad un passo dal podio. La napoletana, infatti, è stata sconfitta nei quarti di finale da Alina Komashchuk con il punteggio di 15-11. Resta comunque un’ottima prima partecipazione agli Europei per la campana, che ora sarà impegnata anche nella prova a squadre.

Ottavi di finale fatali per Michela Battiston e Chiara Mormile. La friulana si è arresa per 15-13 all’ungherese Renata Katona dopo un assalto molto combattuto e con le ultime due stoccate decisamente controverse, mentre la romana è stata sconfitta sempre per 15-13 da Sylwia Matuszak. Eliminazione, invece, al primo turno per Manuela Spica, battuta per 15-7 dalla georgiana Alexandra Kuvaeva.

Appuntamento a mercoledì per la prova a squadre. Il quartetto azzurro sarà composto proprio da coloro che sono scese in pedana. L’obiettivo è quello di provare a stupire e andare a caccia della medaglia, per evitare di chiudere a zero anche il secondo Europeo consecutivo.