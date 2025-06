Notizia inattesa per Jannik Sinner: licenziati preparatore e fisioterapista con effetto immediato

Un’assenza che aveva fatto insospettire e oggi abbiamo una risposta. Marco Panichi e Ulises Badio sono stati licenziati con effetto immediato da Jannik Sinner, nel loro ruolo di preparatore atletico e fisioterapista del suo staff. Una notizia, riportata da Sky Sport, che ha il sapore del fulmine a ciel sereno, dal momento che non ci si aspettava una presa di posizione di questo genere da parte del n.1 del mondo.

Nei giorni di preparazione a Wimbledon avevano lasciato perplessi proprio le defezioni di Panichi e di Badio al seguito dell’azzurro, mentre c’era la figura dell’osteopata Andrea Cipolla. Una situazione, se vogliamo, simile a quella che si era presentata in avvicinamento agli US Open dell’anno scorso, quando per la nota vicenda “Clostebol” Jannik decise di non proseguire nel rapporto con Umberto Ferrara e Giacomo Naldi.

Un qualcosa che sorprende e da intepretare alla vigilia di un torneo prestigioso come Wimbledon. In apparenza, per quelle che sono le immagini, traspare grande tranquillità da parte di Jannik, ma per essere arrivati a una decisione del genere qualcosa di serio deve essere accaduto.

Quali potranno essere le ripercussioni in campo? Lo scopriremo. Di sicuro, sono tanti i dubbi che accompagnano quest’edizione 2025 dei Championships del pusterese e questo non è un bene, se si pensa a quanto sta facendo di eccezionale il suo principale rivale, Carlos Alcaraz, vincitore delle due ultime edizioni sui prati di Londra.