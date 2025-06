Norvegia-Italia oggi, Qualificazioni Mondiali calcio 2026: orario, tv, programma, probabili formazioni

Comincia questa sera (ore 20.45) all’Ullevaal Stadion di Oslo il cammino della Nazionale italiana di calcio nelle qualificazioni per i Mondiali 2026. Gli Azzurri, inseriti nel gruppo I, si giocano subito uno scontro diretto fondamentale per avvicinarsi all’obiettivo del pass per la fase finale della Coppa del Mondo in programma la prossima estate tra Messico, Canada e Stati Uniti.

LA DIRETTA LIVE DI NORVEGIA-ITALIA DI CALCIO DALLE 20.45

Donnarumma e compagni fanno visita infatti alla Norvegia di Erling Haaland, capolista del girone a punteggio pieno con due nette vittorie nelle prime due partite disputate (5-0 in Moldavia e 4-2 in trasferta con Israele). L’Italia debutta oggi ed è già quasi spalle al muro, considerando la classifica provvisoria ed il calendario, perché una sconfitta renderebbe davvero molto complicato il progetto di vincere il raggruppamento evitando così l’incubo playoff.

Di seguito il calendario completo, il programma, l’orario di inizio, le probabili formazioni, il palinsesto tv e streaming di Norvegia-Italia, match valevole per il girone di qualificazione ai Mondiali 2026. La partita verrà trasmessa in diretta tv su Rai 1; in diretta streaming su Rai Play; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO NORVEGIA-ITALIA

Venerdì 6 giugno

Ore 20.45 Norvegia vs Italia – Diretta tv su Rai 1

PROGRAMMA NORVEGIA-ITALIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 1.

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.

PROBABILI FORMAZIONI NORVEGIA-ITALIA

NORVEGIA (4-3-3): Nyland; Ryerson, Ajer, Ostigard, Wolfe; Odegaard, Berge, Thorsby; Sorloth, Haaland, Schjeldereup.

ITALIA (3-4-2-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Coppola, Bastoni; Zappacosta, Barella, Rovella, Udogie; Frattesi, Tonali; Retegui.