NON ESISTIAMO PIÙ! Italia umiliata in Norvegia, ormai siamo abituati: Mondiali 2026 lontanissimi

Notte fonda per l’Italia, che ad Oslo inizia nel peggiore dei modi il proprio cammino nelle qualificazioni ai Mondiali 2026 di calcio: gli azzurri, all’esordio nel Girone I, cedono ai padroni di casa della Norvegia, che si impongono con il netto score di 3-0, punteggio con cui si era già concluso la prima frazione.

Nel primo tempo Retegui al primo affondo si rende pericoloso, ma subito la Norvegia spacca la partita. Al 14′ il filtrante di Nusa imbecca Sorloth, che batte la difesa azzurra e fredda Donnarumma per l’1-0. L’Italia replica timidamente con un tiro alto al 26′ di Raspadori, ma i padroni di casa puniscono ancora gli azzurri. Al 34′ Nusa si mette in proprio ed al termine di un assolo batte ancora l’estremo difensore dell’Italia per il 2-0. Gli azzurri sbandano e la Norvegia cala il tris al 42′ con Haaland, che porta a spasso la difesa italiana, dribbla anche Donnarumma e sigla il 3-0 con cui si va all’intervallo.

Nella ripresa i ritmi calano, la Norvegia amministra e le sostituzioni provate da Spalletti non sortiscono effetti. Al 52′ ci prova Frattesi, ma la sua conclusione viene neutralizzata facilmente dall’estremo difensore avversario. Al 66′ la Norvegia sfiora il poker con Berge, che dal limite dell’area coglie il palo con una bella conclusione. In pieno recupero sussulto azzurro con Lucca, ma Nyland si supera e resta imbattuto. Finisce 3-0.

Nell’altro match del raggruppamento Israele si impone in Estonia per 1-3, mentre la Moldavia ha osservato un turno di riposo. In classifica la Norvegia, che ha disputato 3 partite, resta a punteggio pieno e vola a quota 9 mentre l’Italia resta sul fondo della graduatoria a zero punti assieme alla Moldavia. Alle spalle dei norvegesi si porta Israele, secondo a quota 6, che stacca l’Estonia, terza a quota 3.