NIENTE PUÒ FERMARLE! Italia in semifinale agli Europei di basket femminile dopo 30 anni: contro gli arbitri e la Turchia, contro tutto!

La storia si fa ad Atene! Trent’anni dopo l’Italia torna a giocare una semifinale agli Europei di basket femminile e lo fa dopo una partita con la Turchia semplicemente indimenticabile. Le azzurre di Andrea Capobianco vincono 76-74 dopo un tempo supplementare e dopo una partita epica, reagendo anche al canestro delle turche del pareggio sulla sirena dell’ultimo quarto. Adesso venerdì la semifinale contro la vincente di Belgio e Germania, ma con questa vittoria l’Italia è già certa di partecipare al torneo di qualificazione al Mondiale (da cui manca dal 1994…).

Lorella Cubaj è straordinaria con 16 punti e 7 rimbalzi, mentre Cecilia Zandalasini firma 14 punti. In doppia cifra chiudono anche Costanza Verona e Jasmine Keys, entrambe con 12. Alla Turchia non bastano i 20 punti di Seggi Uzun e i 16 di Teaira McCowan, che per la prima volta negli Europei non chiude con la doppia doppia.

Ottimo avvio delle azzurre, che trovano la tripla del +5 dall’angolo con Pasa. McCowan è sicuramente un fattore e la lunga turca firma sei punti che tengono le nostre avversarie a contatto (13-11). Una bella Italia comunque ha una buona circolazione di palla, che trova la tripla di Keys del nuovo +5 (18-13). Il primo quarto si chiude con due liberi di Uzun, ma l’Italia è in vantaggio di tre punti (20-17).

Quattro punti immediati dell’Italia in apertura di secondo quarto con Santucci e André, ma la Turchia risponde subito presente e la tripla di Senyurek vale il pareggio (24-24). L’Italia sbaglia troppi tiri aperti e ne approfitta la Turchia con un parziale di 13-4 negli ultimi sei minuti, con McCowan che trova il sorpasso con i liberi del 30-28. Il parziale turco aumenta con la tripla dall’angolo di Uzun, ma Fassina risponde prontamente nello stesso modo. All’intervallo la Turchia va negli spogliatoi avanti di quattro punti (31-27).

Al rientro dalla pausa lunga le turche provano ad allungare e i liberi di Cakir valgono il +9 (42-33). L’Italia però non molla assolutamente e finalmente si accende Zandalasini. Lei insieme a Cubaj propizia il parziale di 12-2 che fa volare in vantaggio le azzurre a tre minuti dalla fine del quarto. L’Italia non si fa fermare neanche da un imbarazzante errore arbitrale (canestro annullato a Keys per scadenza dei 24 secondi, ma era buonissimo) e trova il +4 con Pasa. Capobianco prende anche un tecnico per proteste e la Turchia pareggia i conti. Si entra nell’ultimo quarto sul 50-50.

Subito quattro punti per la Turchia ad aprire il quarto, ma arriva il parziale di 9-0 delle azzurre con il piazzato di Verona che obbliga al timeout la Turchia (59-54) a cinque minuti dalla fine. Si apre una guerra di liberi infinita e l’Italia con un 2/2 di Zandalasini a 14 secondi dalla fine si porta sul +3. Uzun finisce in lunetta ma mette solo un libero quando mancano 5″8 secondi. Purtroppo Keys butta via incredibilmente la rimessa e proprio sulla sirena Uzun ci fa malissimo, mandando la sfida ai supplementari (68-68).

Per tre minuti non si segna e la prima a muovere la retina è ancora Uzun dalla lunetta. L’Italia ha una grandissima Cubaj, che firma il sorpasso a meno di un minuto dalla fine. Ancora Uzun pareggia i conti ai liberi, ma Cecilia Zandalasini si inventa un canestro clamoroso (76-74) e firma il nuovo vantaggio azzurro. La difesa dell’Italia è stoica e la Turchia costruisce solo una tripla da lontanissimo che tocca appena il ferro. Il rimbalzo è per le azzurre e può partire la festa dell’Italia e di un gruppo che ha appena scritto la storia.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

ITALIA – TURCHIA 76-74 d.t.s (20-17, 11-18, 19-15, 18-18, 8-6)

Italia: Keys 12, Pasa 5, Verona 12, Zandalasini 14, Pan 4, Cubaj 16, Madera, Santucci 2, Fassina 3, André 8, Spreafico, Trimboli

Turchia: Istanbulluoglu, Uzun 20, Cakir 9, Fitik 7, McCowan 16, Bilgic, Onar 8, Bayram 6, Senyurek 8, Erdogan, Atas, Ural,