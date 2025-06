Nicolò Bulega rinnova con Ducati e continua l’avventura in Superbike. Nuovo ruolo di tester

Nicolò Bulega ha rinnovato il contratto con Ducati e anche nella prossima stagione correrà in Superbike. Il pilota emiliano, attualmente in testa al Mondiale riservato alle derivate di serie, ha prolungato il proprio accordo con la Scuderia di Borgo Panigale e nel 2026 ricoprirà anche il ruolo di tester della nuovo Desmosedici GP, equipaggiata con gli pneumatici Pirelli che verranno adottati nel Mondiale MotoGP a partire dal 2027.

Nicolò Bulega, che nel ruolo di tester sarà affiancato da Michele Pirro, ha dichiarato: “Sono molto contento di iniziare la mia carriera di tester in Ducati per la MotoGP. E’ un sogno che si avvera perché non sono molti i piloti che hanno la possibilità di provare la Desmosedici GP. Si tratta di un’occasione importante per la mia carriera. Il futuro? Per ora penso solo a difendere i colori di Aruba e Ducati in Superbike. Il resto lo scopriremo, per ora le mie priorità sono chiare“.

Luigi Dall’Igna, general manager di Ducati Corse, ha espresso la propria soddisfazione: “Nicolò rappresenta una scommessa vinta per il nostro progetto di Ducati Corse. Abbiamo iniziato un percorso nel 2022 in Supersport con l’obiettivo di portarlo ad essere competitivo anche nella classe superiore in sella alla Panigale V4R. Nel suo anno da rookie in WorldSBK ha davvero impressionato tutti, mostrando il suo reale potenziale e il suo talento. Siamo davvero contenti di poter confermare che rimarrà anche per la prossima stagione in casa Aruba.it Racing“.