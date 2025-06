Nicolò Bulega accusa: “Penalità ridicola, era colpa di Iannone. Ho guidato sulle uova”

Nicolò Bulega ha concluso al secondo posto la gara-1 del GP di Emilia-Romagna, tappa del Mondiale Superbike che va in scena sul circuito di Misano. Il centauro della Ducati ha duellato con il turco Toprak Razgatlioglu, cedendo poi nel finale e accontentandosi così della piazza d’onore, utile per restare al comando della classifica generale.

Il leader della graduatoria aveva conquistato la pole position, ma è poi stato retrocesso di tre posizioni per aver ostacolato Petrucci in qualifica. Nicolò Bulega si è soffermato proprio su questo aspetto: “La penalità è stata ridicola, persino Petrucci mi ha detto che non ero stato io, ad ostacolarlo nel suo giro. Lui ce l’aveva con Iannone. Togliendo la moto di Iannone, tra me e lui c’era oltre un secondo di distacco: sono andato a dirlo alla Direzione Gara, ma non è servito. Non me la meritavo, ma poi per fortuna sono partito bene”.

Il centauro della Ducati ha poi analizzato la gara: “Ciò che mi ha sorpreso è il fatto che io non sia riuscito ad avere un buon feeling con la mia moto, come invece era successo ieri e questa mattina. Probabilmente la scelta di montare la SC2 davanti non è stata azzeccata, poi ho avuto un altro piccolo problema. Alla curva del Tramonto sono andato lungo perché la marcia non si è inserita e ho sbattuto contro il cupolino rompendolo, ma non credo che questo abbia influito più di tanto sulla mia gara. Questo secondo posto non è certamente un disastro, ma oggi non avevo la velocità necessaria per attaccare Toprak”.

Nicolò Bulega ha poi proseguito: “A un certo punto pensavo che lui fosse più in difficoltà rispetto a me, ma dopo ho cominciato io ad avere qualche problema. La gara è stata un tira e molla, non potevo superarlo e prendere vantaggio perché ero al 90%. Ho guidato un po’ sulle uova”.