Nicola Pietrangeli sbotta: “Smettetela di dire che sono un rosicone: io primo tifoso di Sinner!”

Ultime ore di attesa in vista della finale del Roland Garros 2025 tra il numero uno al mondo Jannik Sinner ed il numero due Carlos Alcaraz. Un vero e proprio scontro tra titani, che si incrociano per la dodicesima volta in carriera nel circuito maggiore (tredicesima se consideriamo anche i Challenger) ma in passato non si erano mai affrontati nell’ultimo atto di un Major.

L’azzurro punta al quarto Slam in carriera (il terzo consecutivo dopo New York 2024 e Melbourne 2025), che sarebbe il primo lontano dal cemento e gli consentirebbe di portarsi a metà dell’opera nell’ambizioso progetto del Grande Slam stagionale. Nicola Pietrangeli (autore in passato di tante dichiarazioni abbastanza controverse nei confronti di Sinner), intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha dichiarato che guarderà la finale di Parigi parteggiando per il suo connazionale.

“Mi piazzerò davanti alla televisione e sarò il primo tifoso di Sinner contro Alcaraz. Dovete spetterla di pensare che sia un rosicone perché Jannik è diventato un campione. Io sono felice e orgoglioso di vedere l’Italia del tennis dominare il mondo“, le parole della leggenda del tennis azzurro.

“Siamo quello che un tempo erano l’Australia e poi gli Stati Uniti, e oltre a Sinner ci sono tanti altri che ogni settimana vengono fuori e si mettono in mostra. Ad esempio, qualche tempo fa ho visto una partita di Gigante, non l’avevo mai visto e mi domando come mai, visto che gioca benissimo“, ha aggiunto il due volte vincitore del Roland Garros in singolo.