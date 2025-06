Nick Kyrgios rinuncia alla stagione sull’erba: addio a Wimbledon per l’australiano

Niente da fare. Nick Kyrgios non tornerà a giocare sui prati dei tornei di tennis più importanti quest’anno. Dopo aver dato forfait nel Roland Garros, il tennista australiano ha annunciato con una storia su Instagram la decisione di rinunciare a tutto il periodo dedicato agli eventi sull’erba, incluso naturalmente il prestigioso Wimbledon.

Kyrgios non ha precisato la natura del suo problema fisico, anche se si pensa che il riferimento sia sempre alla criticità al polso, che lo aveva costretto ad alzare bandiera bianca nelle sue ultime apparizioni nel massimo circuito internazionale, ovvero a Indian Wells dove si ritirò contro l’olandese Botic van de Zandschulp.

“Voglio darvi un veloce aggiornamento. Ho sofferto una piccola ricaduta nel mio percorso di recupero e sfortunatamente non potrò rientrare per la stagione su erba quest’anno. Sono consapevole di quanto molti aspettassero il mio ritorno e sono davvero dispiaciuto per questo. Questo è solo un incidente nel mio percorso di recupero, sto già lavorando duramente per tornare più forte che mai“, quanto scritto nel post da Kyrgios.

A questo punto è da capire se e quando rivedremo in azione il giocatore aussie, che negli ultimi mesi ha fatto parlare di sé più per le prese di posizione sui social contro Jannik Sinner, vista la doppia positività al Clostebol del n.1 del mondo, che per meri aspetti agonistici.