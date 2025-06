Neozelandesi preoccupati: “Burling porta a Luna Rossa proprietà intellettuale”. Poi la stoccata: “Ci provano da decenni…”

La notizia dell’ingaggio di Peter Burling da parte di Luna Rossa ha inevitabilmente generato parecchio scalpore anche in Nuova Zelanda, visto che il timoniere ha proprio lasciato i Kiwi con cui ha vinto le ultime tre edizioni della America’s Cup. Il 34enne ha deciso di sposare la causa del sodalizio italiano dopo aver mancato l’accordo con il team guidato dal CEO Grant Dalton e rinforzerà sensibilmente il gruppo dello skipper Max Sirena. Dall’altra parte del mondo sono preoccupati, come si evince dalle colonne del NZ Herald.

Mark Orams, ex velista di Team New Zealand, ha dichiarato a Newstalk ZB: “Quando si è saputo che Burling non avrebbe continuato con NZ, era solo questione di tempo prima che qualcuno degli altri team gli facesse un’offerta. Peter è probabilmente il più grande talento che la Nuova Zelanda abbia mai espresso in ambito velico, non solo per la sua abilità in mare ma anche per la sua capacità tecnica fuori dall’acqua“.

Orams ha poi proseguito: “Anche se non potrà navigare per gli italiani (nel senso di stare al timone o in barca durante le regate, n.d.r.), sarà comunque una risorsa magnifica per il team e lo porterà a un altro livello. La sua capacità di interagire con il team di progettazione, i costruttori di barche e gli ingegneri aiuta a creare quella sinergia che contribuisce a mettere in atto una performance vincente“.

L’esperto ritiene che Luna Rossa sia ora in una posizione privilegiata in vista della prossima edizione: “Hanno già una lunga e illustre storia in Coppa America. Ci hanno provato per decenni, ma non ci sono mai riusciti. È ovvio che hanno visto l’opportunità di ingaggiare questo enorme talento e tutta la proprietà intellettuale che porta con sé: questo li eleverà a sfidanti molto, molto forti. A mio avviso, grazie all’acquisizione di Peter Burling, sono in grado di competere per la 38ma America’s Cup“.