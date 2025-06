NBA Playoff 2025, gli Indiana Paecrs battono i Knicks per 4-2 ad Est e raggiungono i Thunder alle Finals

Gli Indiana Pacers non falliscono il secondo match-point a disposizione nei playoff 2025 della NBA! La franchigia di Indianapolis conferma il fattore campo in gara-6 nella finale della Eastern Conference battendo i New York Knicks per 125-108 e vola così alle Finals dove sfiderà gli Oklahoma City Thunder per il titolo – s’incomincia nella notte italiana di venerdì 6 giugno con gara-1.

Primo quarto tutto sommato equilibrato, con le due squadre che lottano su ogni possesso vista la posta in palio elevatissima (4-6). Siakam e Turner guidano un mini-parziale di 5-0 per i padroni di casa (15-11), con Jalen Brunson che pareggia i conti dall’arco poco dopo (20-20). Tripla di Bryant ed appoggio di Toppin per il sorpasso Indiana (25-22), con due liberi di Wright che fissano il punteggio sul 25-24 alla prima sirena.

Nella seconda frazione la partita rimane punto a punto, con Mathurin che penetra per il +4 (33-29) mentre i Knicks non ci stanno ed impattano ancora con Anunoby (33-33). Toppin e Haliburton suonano la carica con due canestri pesanti di fila (39-33), con New York che riacciuffa Indiana grazie al 2/2 di Bridges in lunetta (41-41). Una penetrazione di Siakam ed un fadeaway di Anunoby valgono il 58-54 con cui si va all’intervallo lungo.

Nella ripresa i Pacers aumentano notevolmente i giri del proprio motore e piazzano subito un break di 13-0 per salire a +13 grazie al duo Siakam-Nesmith (66-54). I Knicks accusano il colpo ma provano a reagire con Jalen Brunson (72-63), ma Nembhard e Bryant danno un’altra scossa alla partita con un nuovo parziale aperto di 5-0 (78-63) per respingere gli attacchi avversari. 1/2 di Karl-Anthony Towns a cronometro fermo per il -7 (78-71), ma i Pacers non alzano il piede dall’acceleratore e continuano ad incrementare il margine fino al +15 con cui si va all’ultima pausa breve del match (92-77).

Nella frazione conclusiva i Knicks tentano il tutto per tutto per provare a riaprire la sfida, con Anunoby che riporta gli ospiti sotto la doppia cifra di svantaggio (92-83). Nembhard ristabilisce subito il +12 (96-84), con Tyrese Haliburton che buca due volte la difesa di New York per il +16 che avvicina Indiana alla vittoria decisiva per questa serie (108-92). Shamet ha un sussulto segnando due bombe in fila per i Knicks (122-105), ma Siakam risponde subito con la stessa moneta per il +20 (125-105) che mette in cassaforte la sfida per Indiana. Ancora Shamet da tre che fissa il punteggio finale sul 125-108 con cui i Pacers si aggiudicano il match, chiudono la serie per 4-2 e volano così alle NBA Finals dove andranno a contendere agli Oklahoma City Thunder il Larry O’Brien Trophy!

Pascal Siakam MVP con i suoi 31 punti, con 21 punti e 13 assist di Tyrese Haliburton e 14 punti con 8 assist e 6 palle rubate di Andrew Nembhard – per i Knicks 24 punti di Og Anunoby e doppia doppia di Karl Anthony-Towns (22 punti e 14 rimbalzi), con 19 punti e 7 assist di Jalen Brunson ma non bastano alla franchigia della ‘Grande Mela’ per pareggiare i conti e riportare al Madison Square Garden la contesa in gara-7.