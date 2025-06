NBA Finals 2025, OKC risponde presente in gara-2 e pareggia la serie

Il secondo capitolo delle NBA Finals 2025 è tutto per i Thunder. Dopo l’incredibile rimonta subita, OKC questa volta non sbaglia in gara-2 e piega Indiana per 123-107, pareggiando i conti nella serie. Una partita abbastanza dominata dai padroni di casa, che si sono trovati avanti comodamente all’intervallo, riuscendo a gestire tranquillamente il vantaggio e con i Pacers che non hanno avuto la minima possibilità di rientrare nel match.

Dopo un primo quarto anche abbastanza equilibrato e che ha visto OKC allungare solo nel finale, è nel secondo periodo che i Thunder costruiscono la loro vittoria. Oklahoma scappa via grazie anche all’ottimo contributo dalla panchina ed arriva sul +18 all’intervallo. Indiana è la squadra delle rimonte, ma questa volta i Pacers non si avvicinano davvero mai ai Thunder. che amministrano il vantaggio e fanno calare il sipario definitivamente quando mancano quattro minuti alla fine della partita.

Il protagonista principale in casa OKC è come sempre Shai Gilgeous-Alexander, che mette a referto 34 punti, 8 assist e 5 rimbalzi. Una prova di squadra, però, ottima quella dei Thunder, visto che sono ben cinque i giocatori oltre i 15 punti, con un contributo soprattutto fondamentale dalla panchina di Alex Caruso (20) e Aaron Wiggins (18). Ci sono poi i 19 punti di Jalen Williams e i 15 di Chet Holmgren, decisamente più coinvolto di gara-1.

Per Indiana sono ben sette i giocatori in doppia cifra, ma nessuno riesce a spingersi oltre i 17 punti di Tyrese Haliburton. Sono 15 quelli di un Pascal Siakam, che litiga comunque con il ferro per tutta la serata, mentre sempre dal quintetto titolare arrivano anche i 16 punti di Myles Turner e i 14 di Aaron Nesmith.

La serie adesso si sposta per due partite ad Indiana, dove i Pacers hanno chiaramente la grande occasione di allungare e mettere un sigillo sul loro primo titolo. OKC, però, ha dimostrato di esserci ampiamente dentro questa serie e cerca il colpo in trasferta per ribaltare nuovamente il fattore campo. Si prospetta una gara-3 tiratissima, con palla a due nella notte tra mercoledì e giovedì.