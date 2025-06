NBA Finals 2025: OKC espugna Indiana e impatta la serie sul 2-2

Con la partita e forse l’intera stagione in bilico, gli Oklahoma City Thunder si sono affidati al loro leader. Shai Gilgeous-Alexander. Il fuoriclasse ha messo a segno 15 dei suoi 35 punti negli ultimi 4 minuti e 38 secondi, guidando la rimonta della sua squadra da uno svantaggio di 10 punti nel secondo tempo e portandoli alla vittoria per 111-104 contro gli Indiana Pacers. Il successo permette ai Thunder di pareggiare le NBA Finals sul 2-2.

Nel finale è stato un autentico show personale di Gilgeous-Alexander. OKC ha chiuso la gara con un parziale di 16-7, segnando tutti i punti tranne uno. Anche Jalen Williams (27 punti), Alex Caruso (20) e Chet Holmgren (14 punti e 15 rimbalzi) hanno dato contributi importanti, nonostante la squadra abbia segnato solo tre triple – minimo stagionale – e SGA non abbia distribuito nemmeno un assist, cosa mai successa finora quest’anno.

Dall’altra parte, Pascal Siakam ha guidato i Pacers con 20 punti, seguito da Tyrese Haliburton con 18 e Obi Toppin con 17. Indiana aveva preso il controllo con un grande inizio e aveva chiuso il primo tempo in vantaggio 60-57. Il match si è fatto fisico. Toppin ha ricevuto un fallo flagrante da Lu Dort dopo averne commesso uno su Caruso nel secondo quarto. Un’esplosiva schiacciata di Toppin alla fine del terzo quarto ha dato ai Pacers il loro primo vantaggio in doppia cifra della serie (86-76), ma i Thunder hanno risposto immediatamente con un parziale di 13-3.

Il quarto periodo è stato un susseguirsi di pareggi: 89, 91, 95, 97. Poi, a 2’23” dalla fine, il tiro in step-back di Gilgeous-Alexander ha dato a OKC il primo vantaggio del secondo tempo (104-103), vantaggio che non hanno più perso. La serie ora si sposta a Oklahoma City per Gara 5, con i Thunder che hanno riconquistato il fattore campo.