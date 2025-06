NBA Finals 2025, i Thunder volano sul 3-2 contro i Pacers grazie ai 40 punti di uno stellare Jalen Williams

Gli Oklahoma City Thunder mettono la freccia nelle NBA Finals 2025! La franchigia dominatrice della Western Conference piega infatti la resistenza degli Indiana Pacers per 120-109 in gara-5 e si porta così sul 3-2 nella serie, ad una sola vittoria dal titolo NBA. Per i Thunder già un match-point a disposizione nella prossima gara-6 in programma venerdì 20 giugno alle 2:30 ora italiana ad Indianapolis.

Partita subito equilibrata (8-7), con i padroni di casa che trovano un mini-break grazie a Jalen Williams e Shai Gilgeous-Alexander (20-12). Alex Caruso appoggia per il +10 (22-12), con gli ospiti che muovono il punteggio solo a cronometro fermo (23-17). Botta e risposta tra Wallace e Mathurin dalla distanza (29-22), con la guardia dei Thunder che appoggia per il 32-22 con cui si chiude la prima frazione.

Secondo quarto che si apre con la bomba di Wiggins (35-22), con McConnell che risponde poco dopo ad un altro canestro pesante di Wiggins per tenere i Pacers sotto la doppia cifra di svantaggio (38-29). Due canestri in fila di Jalen Williams valgono il +12 (44-32) che costringe coach Carslie a chiamare subito time-out, ma Oklahoma City non alza il piede dall’acceleratore e continua a mantenere una distanza di sicurezza sugli avversari grazie al piazzato di Chet Holmgren (52-38). 2/2 di Shai Gilgeous-Alexander in lunetta e +18 (57-38), con i liberi di Bradley e la tripla di Wallace che mandano le squadre negli spogliatoi sul punteggio di 59-43.

Nella ripresa il leitmotif del match non cambia, con i Thunder che controllano il vantaggio accumulato e respingono il possibile rientro dei Pacers. Pioggia di triple da una parte e dall’altra con Nesmith, Dort e Turner (64-53), con Pascal Siakam che prova a suonare la carica per i suoi (67-55). Tripla di Toppin per il -9 (71-62), con McConnell che in penetrazione riporta Indiana a -6 (76-70) approfittando di un momento di difficoltà dei Thunder. Gilgeous-Alexander scuote prontamente OKC (83-76), con Jalen Williams che piazza il canestro del 87-79 con cui si va all’ultima pausa breve della partita.

Pascal Siakam brucia la retina in apertura del quarto conclusivo (87-82), con Wiggins che restituisce subito il favore (92-82). Siakam si carica la squadra sulle spalle e consente ad Indiana di risalire la china fino al -2 (95-93), ma Jalen Williams e Cason Wallace rispondono subito per Oklahoma City (100-93). I Pacers cercano nuovamente le energie per rifarsi sotto e tenere la sfida ancora in equilibrio, ma i Thunder sembrano aver ripreso a macinare gioco e punti come nelle tre frazioni precedenti e piazzano la volata decisiva: una penetrazione di Shai Gilgeous-Alexander ed un piazzato di Furphy fissano il punteggio finale sul 120-109 con cui i Thunder rispettano il fattore campo in gara-5, vanno sul 3-2 nella serie e si trovano ad una sola vittoria dal titolo NBA!

Jalen Williams MVP con una prestazione monstre da 40 punti, al pari di Shai Gilgeous-Alexander che piazza una doppia doppia da 31 punti e 10 assist. Buon apporto anche di Aaron Wiggins (14 punti) e Cason Wallace (11) dalla panchina, con Pascal Siakam ultimo ad arrendersi dei Pacers con 28 punti insieme a T.J. McConnell subentrto a partita in corso (18 punti).