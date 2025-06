NBA Finals 2025, i Thunder vincono gara-7 contro i Pacers e fanno loro il primo titolo! Shai Gilgeous-Alexander ancora una volta decisivo

Gli Oklahoma City Thunder si laureano campioni NBA per la prima volta nella loro storia! La franchigia che ha dominato la stagione regolare non fallisce gara-7 delle Finals 2025 e piega di fronte al pubblico di casa la resistenza degli Indiana Pacers per 103-91 al termine di una serie equilibrata. Decisivo lo strappo a cavallo tra terzo ed ultimo quarto, con i Pacers che hanno ‘pagato’ anche il grave infortunio al tendine d’Achille subito da Tyrese Haliburton nella prima frazione.

Buon avvio dei Pacers con Nembhard e Siakam (2-5), con Holmgren che mette la freccia per OKC (6-5). Indiana cerca di mettere nuovamente pressione con Haliburton (10-14), con il fuoriclasse campione olimpico a Parigi 2024 che deve però alzare bandiera bianca dopo un brutto infortunio al tendine d’Achille nonostante i 9 punti già messi a referto. Siakam riporta il match in parità (18-18), con una penetrazione di Jalen Williams ed un libero di Holmgren che valgono il 25-22 al termine del primo quarto.

Nella seconda frazione Mathurin pareggia subito i conti da tre (25-25), con Bradley che riporta Indiana davanti a cronometro fermo (27-28). Oklahoma City opera nuovamente il sorpasso con Shai Gilgeous-Alexander (32-29), ma Nesmith impatta dall’arco (32-32). La partita rimane sul filo dell’equilibrio, con entrambe le squadre che lottano punto a punto consapevoli della posta in palio elevatissima: a meno di un minuto dalla seconda sirena il punteggio è ancora in perfetta parità (45-45), con Nembhard che spara la bomba del 47-48 con cui si va all’intervallo lungo.

Ripresa che si apre con un mini-break di 4-0 dei padroni di casa firmato Holmgren-Dort (52-48), con Pascal Siakam che prova a scuotere Indiana dalla distanza (52-51). Penetrazione di Jalen Williams e +5 (56-51), con Miles Turner che non ci sta e rimette tutto in discussione da tre (56-56). Puntuale la risposta dei Thunder con tre bombe in fila per il +9 (65-56), con McConnell che accorcia poco dopo (69-64). Cinque punti in fila di Wallace riportano OKC a +9 (75-66), col piazzato di Hartenstein che dà il +13 ai padroni di casa all’ultima pausa breve del match (81-68).

Altro break dei Thunder nel quarto conclusivo con Shai Gilgeous-Alexander e Jalen Williams per il +21 (68-89), con Indiana che fatica a trovare la via del canestro e segna dopo quasi cinque minuti di digiuno con Siakam (70-89). Oklahoma City inizia a giocare col cronometro forte del margine importante e intravede il titolo sempre più vicino, nonostante la reazione d’orgoglio dei Pacers che provano a tenere aperta la sfida (91-79). Mathurin va fin in fondo ed appoggia per il -10 (96-86), con i liberi di Holmgren e di Mathurin che fissano il punteggio sul 103-91 con cui può iniziare la festa: gli Oklahoma City Thunder si laureano campioni NBA 2025!

Shai Gilgeous-Alexander MVP con un’altra prestazione monstre da 29 punti e 12 assist, con 20 punti di Jalen Williams e Chet Holmgren che sfiora la doppia doppia con 18 punti e 8 rimbalzi – 10 punti equamente divisi tra Alex Caruso e Cason Wallace dalla panchina, con Bennedict Mathurin top scorer dei Pacers (24 punti e 13 rimbalzi) subentrato a partita in corso, mentre Psscal Siakam mette a referto 16 punti.