NBA Finals 2025, Haliburton fa impazzire Indiana in gara-1. Rimonta folle e canestro allo scadere

Ancora lui, ancora una volta Tyrese Haliburton. Dopo una serie di miracoli finora ai playoff, il numero zero di Indiana apre le NBA Finals con il botto e con la magia che regala gara-1 ai Pacers. Finisce 111-110 con gli ospiti che trovano il primo ed unico vantaggio della gara proprio con il canestro della loro stella quando mancano solo tre decimi alla fine del match. Una beffa atroce per gli Oklahoma City Thunder, che sono stati avanti per tutto il match, toccando anche il massimo vantaggio di +15, prima di subire l’ennesima rimonta di Indiana, la quinta in questi playoff dal -15 (ovviamente record NBA).

Chiaramente la giocata che resta già nella storia di questa serie e di questa stagione è quella di Haliburton. L’ultimo possesso finisce ovviamente nelle sue mani e il 25enne di Oshkosh non tradisce nuovamente Indiana, segnando in faccia alla pressione di Wallace e mandando i Pacers in estati. Haliburton chiude una serata da 14 punti, 10 rimbalzi e 6 assist e con 6/13 dal campo.

L’ennesima rimonta di questa stagione di Indiana, però non ha solo Haliburton come protagonista, ma comunque tutto un quintetto che chiude in doppia cifra. Pascal Siakam chiude con 19 punti e 10 rimbalzi, l’ultimo dei quali fondamentale in attacco per l’appoggio del -1 al tabellone dopo l’errore di Nembhard. I Pacers sono rientrati nel match grazie alle triple, soprattutto quelle di Obi Toppin, grande fattore dalla panchina con i suoi 17 punti ed il 5/8 dall’arco.

Ad OKC non bastano i 38 punti dell’MVP Shai Gilgeous-Alexander. Il canadese ha guidato i Thunder per tutta la partita, anche se ha fallito l’ultima occasione in attacco, proprio prima della giocata di Haliburton. In doppia cifra chiude anche Jalen Williams con 17 punti, mentre stecca Chet Holmgren, che segna solo 6 punti, ma che viene utilizzato poco rispetto al resto del quintetto titolare da coach Mark Daigneault.

Nella notte tra domenica e lunedì va in scena gara-2, con OKC praticamente già spalle al muro e che non può assolutamente permettersi un nuovo passo falso casalingo. Dall’altra parte i Pacers arrivano con il solito loro entusiasmo e con la speranza dell’ennesimo colpo in trasferta dei loro incredibili Playoff.