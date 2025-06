NBA Finals 2025, ci sarà gara-7! Indiana domina OKC e manda la serie alla sfida decisiva

Le Finals NBA 2025 si decideranno a gara-7. La chiusura più emozionante, più bella e probabilmente quella più giusta di una serie equilibrata e che ha vissuto di continui colpi di scena. Gli Indiana Pacers dominano il sesto capitolo, travolgendo gli Oklahoma City Thunder per 106-91 e trovano il punto della parità. La serie ritorna così nuovamente ad Oklahoma per la settima sfida che si giocherà nella notte italiana tra domenica e lunedì.

Eppure la partita era cominciata male per Indiana, subito sotto per 10-2 e con i Thunder che sembravano proseguire sulla scia della partita precedente. Invece i Pacers si svegliano e chiudono avanti alla prima sirena di tre punti. Nel secondo quarto si spacca completamente la partita ed è ancora una volta la panchina di Indiana a fare la differenza. T.J. McConnell ed Obi Toppin suonano la carica e soprattutto sono tra i protagonisti principali nel parziale di 36-17 che ribalta completamente gara-6 già all’intervallo con anche una poderosa schiacciata di Siakam che fa impazzire la Gainbridge Fieldhouse. Nel secondo tempo Indiana amministra il vantaggio, mentre OKC quasi molla la presa sulla partita, risparmiando energie mentali e fisiche fondamentali per gara-7. Finisce 106-91 con i Pacers che comunque in ogni caso regalano ai propri tifosi un’ultima stagionale in casa da ricordare.

Tyrese Halibuton stringe i denti ed è subito in quintetto titolare. La stella di Indiana chiude la partita con 14 punti e 5 assist, ma soprattutto l’andamento del match gli permette di stare in campo solo 23 minuti. Andrew Nembhard mette a referto 17 punti, mentre Pascal Siakam chiude in doppia doppia con 16 punti e 13 rimbalzi, ma come detto la svolta arriva dalla panchina con un T.J. McConnell da 12 punti e 9 assist ed un Obi Toppin da 20 punti.

OKC vive una serata terribile al tiro (8/30 dall’arco) e commette anche ventuno palle perse. Dopo la clamorosa prestazione di gara-5, questa volta Jalen Williams si ferma a 16 punti. Sono, invece, 21 i punti di Shai Gilgeous-Alexander e non c’è alcun dubbio che se il destino dei Thunder in gara-7 dipenderà proprio dal rendimento della sua stella.