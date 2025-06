Nations League: l’Italia di Velasco cerca conferme contro la difesa della Thailandia

Dopo l’esordio contro la Bulgaria, la nazionale italiana femminile torna in campo nella seconda settimana della Volleyball Nations League 2025, impegnata nel secondo match del girone asiatico contro la Thailandia. L’incontro si disputerà giovedì 19 giugno ad Hong Kong, nella cornice dell’Hong Kong Coliseum.

Le azzurre, guidate da Julio Velasco, affrontano una formazione che da anni si distingue per il proprio stile di gioco basato su tecnica, velocità e grande organizzazione difensiva. La Thailandia, infatti, fa del sistema di ricezione e della tenuta in seconda linea i suoi principali punti di forza, un marchio di fabbrica consolidato nel tempo e spesso capace di mettere in difficoltà anche le selezioni più fisiche.

Nella prima settimana della competizione, le asiatiche hanno colto un solo successo, battendo la Francia in tre set, ma hanno poi subito tre sconfitte nette contro Polonia, Belgio e Turchia, tutte per 3-0. Risultati che raccontano di una squadra volenterosa ma ancora lontana dal livello delle big europee, soprattutto in termini di potenza offensiva e continuità al servizio.

L’Italia, dal canto suo, arriva al match forte di una lunghissima striscia di successi, ben 18 vittorie consecutive in gare ufficiali prima della sfida contro la Bulgaria. Il gruppo azzurro, nonostante alcune assenze importanti rispetto alla prima settimana (fuori Orro, Sylla e Antropova), continua a mostrare solidità, profondità di rotazioni e un equilibrio tecnico-tattico che fanno ben sperare per il prosieguo del torneo.

Con Paola Egonu a guidare l’attacco e un mix ben calibrato di esperienza e gioventù, l’Italia parte chiaramente favorita, anche grazie alla superiorità fisica a muro e in attacco. Tuttavia, le caratteristiche della Thailandia impongono attenzione: la velocità d’esecuzione, le difese interminabili e la capacità di rimettere in gioco ogni pallone rappresentano una sfida mentale oltre che tecnica per le ragazze di Velasco. La chiave della partita sarà dunque la gestione della pazienza: non cadere nella trappola del nervosismo nei lunghi scambi, restare solide in battuta e imporsi con continuità a rete saranno elementi fondamentali per conquistare un’altra vittoria e consolidare la posizione nella parte alta della classifica generale. Per l’Italia è il primo passo in un filotto di tre sfide tutte asiatiche: dopo la Thailandia sarà la volta di Giappone e Cina, due test probanti che diranno molto sulle ambizioni tricolori in questa Volleyball Nations League 2025.

La Nazionale thailandese, allenata da Kiattipong Radchatagriengkai, può contare in cabina di regia su un elemento di qualità come Pornpun Guedpard, 32 anni, che gioca nella nuova Lega Pro statunitense nelle file delle Athletes Unlimited Pro League. Al suo fianco in regia Natthanicha Jaisaen, 27 anni, che gioca in Giappone nel PFU Blue Cats Ishikawa Kahoku. Le opposte sono Pimpichaya Kokram, 27 anni, dallo scorso anno in Europa, esattamente in Germania, al Palmberg Schwerin e Thanacha Sooksod, 25enne, ex Rapid Bucarest ma dallo scorso anno tornata in patria con la maglia del Gimcheon Korea Expressway Hi-Pass.

In banda le titolari dovrebbero essere Donphon Sinpho, 21 anni, dallo scorso anno in Giappone con la maglia dell’Aranmare Yamagata e Warisara Seetaloed, 20 anni, che, dopo un paio di stagioni in Cina, è tornata lo scorso anno in patria per indossare la maglia del Supreme TIP Chonburi-E.Tech. Le seconde linee sono Sasipapron Janthawisut, impegnata in Thailandia con il Nakhon Ratchasima Qmin C VC, Ajcharaporn Kongyot, una delle giocatrici più famose in Thailandia, che, dopo l’esperienza turca, si è trasferita in Giappone nelle file del NEC Red Rockets Kawasaki, e Chatchu-On Moksri, 25 anni, anche lei in Giappone con la maglia del Victorina Himeji.

Al centro giocano Thatdao Nuekjang, protagonista del campionato nipponico con la maglia del PFU Blue Cats Ishikawa Kahoku e Hattaya Bamrungsuk della squadra thailandese del PEA Sisaket. Pronta a subentrare Wimonrat Thanapan, che gioca nel campionato giapponese con la maglia del Gunma Green Wings. I liberi sono Kalyarat Khamwong, impegnata nel campionato thailandese nelle file del Nakhon Ratchasima Qmin C VC, e Piyanut Pannoy, che gioca negli Stati Uniti con la maglia delle Athletes Unlimited Pro League.