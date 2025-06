NASCAR, si torna negli USA con il ‘Tricky Triangle’ di Pocono

Dopo l’inedita trasferta di Città del Messico, la NASCAR Cup Series torna all’intero degli Stati Uniti d’America per la tradizionale visita a ‘Tricky Triangle’ di Pocono. Riprende alla grande la regular season all’interno di una delle piste più particolari dell’intero calendario, ovale unico nel proprio genere che non permette il minimo errore.

Il catino in questione sorge nello Stato della Pennsylvania e per le proprie tre curve prende spunto da tre famosi impianti presenti negli USA. Curva 1 (14 gradi di pendenza) ricorda infatti il Trenton Speedway, mentre ‘Turn 2’ (8°) evoca il mitico Indianapolis Motor Speedway. Particolare anche la terza ed ultima piega del ‘triangolo’, progettata con i sei gradi del Milwaukee Mile.

Il round di Long Pond, indetto per la prima volta nel 1971, ha visto negli ultimi anni un solo protagonista: Denny Hamlin. Il #11 del Joe Gibbs Racing (Toyota) vanta infatti ben cinque acuti in questa particolare manifestazione (2006, 2009, 2019, 2020, 2023), il veterano nativo di Tampa condivide almeno un sigillo con Kyle Busch (2017, 2018, 2021), Chase Elliott (2022), Ryan Blaney (2022, 2024), Chris Buescher (2016) e Brad Keselowski (2016)

La gara di domenica sarà la 17ma per quanto riguarda la regular season. Inizia progressivamente ad avvicinarsi la fase più significativa del campionato, i NASCAR Playoffs di settembre non sono così lontani e per molti scatterà nelle prossime settimane la disperata caccia ad un posto all’interno del ‘Round of 16’.