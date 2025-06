NASCAR, Shane van Gisbergen trionfa in Messico

Dopo la pole arriva come da pronostico la vittoria per Shane van Gisbergen nella NASCAR Cup Series 2025 a Città del Messico. Il neozelandese di Trackouse Racing svetta per la seconda volta in carriera, la prima dopo il debutto ed il successo in quel di Chicago nell’estate 2023.

L’ex stella del Repco Supercars Championship non ha lasciato scampo alla concorrenza. Il #99 di Chevrolet ha gestito alla perfezione i 100 giri all’interno dell’Autódromo Hermanos Rodríguez precedendo la Toyota Camry #20 Joe Gibbs Racing di Christopher Bell e la Chevrolet Camaro #9 Hendrick Motorsports di van

Ryan Preece, alfiere di RFK Racing Ford #60, ha vinto Stage 1 prima di cedere nuovamente a van Gisbergen la prima piazza. Nessuno ha più intaccato il ‘kiwi’ che ha concluso la corsa con un margine di oltre 15 secondi.

Settimana prossima la Cup Series tornerà negli USA dopo la prima corsa della storia in Messico. L’evento sarà a Pocono Raceway, uno dei catini più particolari dell’intero calendario con la propria forma a ‘triangolo’.