NASCAR, prima storica volta in Messico per le Cup Series

Weekend storico in vista per le NASCAR Cup Series. La più importante categoria americana riservata alle stock car si prepara per gareggiare in quel di Città del Messico per la prima volta, debutto storico nel medesimo tracciato che abitualmente viene utilizzato per la F1.

La NASCAR si appresta a vivere la prima competizione valida per il campionato all’esterno degli USA dopo oltre 65 anni, l’ultima fu nel 1958 in Canada presso il Canadian Exposition Stadium di Toronto. Cresce l’attesa quindi per un weekend molto particolare, inedito di fatto per tutti ad eccezione dell’ex vincitore della NASCAR Xfinity Series Daniel Suarez.

Il messicano, 99 del Trackhouse Racing, si prepara per dare battaglia davanti ai propri tifosi, che sicuramente non mancheranno sulle gradinate dell’Autódromo Hermanos Rodríguez. La NASCAR, in realtà, non è nuova a Città del Messico: in passato ci furono infatti quattro edizioni valide per le NASCAR Xfinity Series con i successi di Martin Truex Jr (2005), Denny Hamlin (2006), Juan Pablo Montoya (2007) e Kyle Busch (2008).

Attenzione speciale quindi, oltre che per Suarez, per il secondo ed il quarto dei piloti presenti nell’albo d’oro delle NASCAR Xfinity Series, regolarmente presenti nelle Cup Series 2025 con la Toyota Camry 11 Joe Gibbs Racing e con la Chevrolet Camaro 8 RCR.

La seguitissima serie americana utilizzerà in Messico una versione del circuito leggermente differente rispetto alla F1. Il percorso avrà quindi una metratura di 2,574 miglia (4,142 km) con 14 curve e non 17 come accade per la massima formula (di fatto vengono omesse le curve 4-5-6 del layout del GP).