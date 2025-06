NASCAR, inizia da Atlanta un nuovo torneo tutto da scoprire…

Inizia con il 18mo atto della regular season una parentesi importante della stagione della NASCAR Cup Series. La tappa di Atlanta di questo fine settimana, la seconda in programma da febbraio ad oggi, coincide infatti con l’inizio di un vero e proprio torneo all’interno della lunga lotta che ci porterà a settembre ai NASCAR Playoffs.

Il round in Georgia precederà gli eventi di Chicago (Illinois), Sonoma (California), Dover (Delaware) ed Indianapolis (Indiana), l’ultimo nominerà il campione di questo specifico torneo che riceverà come accade per l’All-Star Race un premio di 1 milione di dollari.

Il format è molto semplice: i 32 piloti con le migliori prestazioni dopo le tappe di Michigan, Città del Messico e Pocono si contenderanno dal particolare catino di Hampton il titolo con un format ad eliminazione diretta. Ogni protagonista sfida l’altro in un duello vero e proprio, il primo dei due che arriva al traguardo nella classifica finale della singola competizione accade automaticamente al round seguente del tabellone.

Ovviamente la battaglia è con tutte le 40 auto contemporaneamente in azione sul tracciato sulla falsariga di quanto accade per i NASCAR Playoffs. Da trentadue protagonisti si arriverà alla finale di Indianapolis in cui solamente due auto si contenderanno il premio finale ed il successo nel torneo.

Chase Elliott (2022) e William Byron (2023) hanno vinto in estate questo evento, mentre Joey Logano si è imposto lo scorso anno durante la prima sfida del Round of 16 dei Playoffs. Atlanta ha una conformazione atipica dopo la recente ristrutturazione avvenuta nel 2021, stiamo parlando di un impianto da 1 miglio e mezzo che può essere tranquillamente paragonato cone le dovute similitudini a Daytona oppure a Talladega.