NASCAR, il giugno della Cup Series continua in Michigan

Torna a giugno l’appuntamento con la NASCAR Cup Series presso il Michigan International Speedway. La regular season continua con una tappa particolarmente interessante, il quindicesimo della stagione iniziata a febbraio con la tradizionale Daytona.

Si sposta da agosto a giugno la ‘FireKeepers Casino 400’, unico evento che da qualche anno a questa parte si svolge in quel di Brooklyn. Il catino è unico nel proprio genere e certi versi ricorda la vecchia versione dell’Auto Club Speedway: il circuito ha una lunghezza di 2 miglia (circa 3219 metri) ed un angolo di ben 18° constante in ognuna delle quattro curve.

Kyle Larson (2016, 2017), Ryan Blaney (2021), Joey Logano (2013), Kyle Busch (2011), Chris Buescher (2023) e Tyler Reddick (2024) sono i protagonisti ancora iscritti alla serie che vantano almeno un acuto in questa specifica competizione.

Nuova opportunità, invece, per Brad Keselowski. Il pilota e proprietario del RFK Racing (Ford 6) insegue la prima gioia in casa in carriera, il 40enne ha sfiorato più volte il risultato senza mai riuscire ad entrare nella Victory Lane di una sfida che si prospetta più che mai incerta.