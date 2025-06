NASCAR, Hamlin non sbaglia in Michigan

Denny Hamlin non sbaglia in Michigan e torna a vincere per la terza volta nella NASCAR Cup Series 2025. Il #11 di Joe Gibbs Racing Toyota trionfa dopo una spettacolare lotta nei giri conclusivi contro la Chevrolet Camaro #24 Hendrick Motorsports di William Byron.

La corsa, dopo una breve bandiera rossa dopo 67 dei 200 giri previsti per un violento impatto contro le barriere per un violento impatto da parte di Alex Bowmann (Hendrick Chevrolet #48), si è accesa nel finale con una spettacolare lotta per la vittoria tra Hamlin e Byron.

Il secondo, vincitore della Stage 2 dopo aver ereditato il testimone da Chris Buescher (RFK Racing Ford #17), non è riuscito a fare la differenza nei giri conclusivi dopo aver tentato in ogni modo di ‘togliere la scia’ al tre volte vincitore della Daytona 500.

Il #11 di Toyota ha potuto festeggiare per la 57ma volta in carriera. L’americano ha primeggiato per la terza volta in stagione, un risultato ottenuto altre nove volte nella propria infinita storia nella NASCAR Cup Series.

Buescher ha chiuso secondo precedendo Ty Gibbs (Joe Gibbs Racing Toyota #54), Bubba Wallace (23XI Racing Toyota #23), Kyle Larson (Hendrick Motorsports Chevrolet #5) e Ross Chastain (Trackhouse Racing Chevrolet #1).

Settimana prossima lo storico round di Mexico City, per la prima volta presente nei piani della NASCAR Cup Series.