NASCAR Cup Series, Chase Elliott torna a vincere in casa

Chase Elliott torna ad imporsi nella NASCAR Cup Series davanti al proprio pubblico in quel di Atlanta. La Chevrolet Camaro #9 Hendrick Motorsport ha fatto la differenza ottenendo finalmente il primo trionfo del 2025, il ventesimo in carriera.

La corsa, segnata da una breve pausa per il maltempo, si decisa come accade da qualche anno nel rinnovato catino georgiano nel finale. Il padrone di casa non ha lasciato scampo ai rivali imponendosi con merito nei confronti della Ford Mustang #6 RFK Racing di Brad Keselowski e la vettura gemella #48 di Alex Bowmann.

Tyler Reddick (23XI Racing Toyota #45) ed Erik Jones (Legacy Club Toyota #43) hanno chiuso un round segnato anche da un significativo incidente che ha preceduto una breve red flag. Austin Cindric (Penske Ford #2) ha ottenuto la Stage 2, Reddick la prima.

Settimana prossima l’imprevedibile appuntamento di Chicago Street Circuit. Terza edizione della speciale corsa tra i muretti della cittadina che sorge nello Stato dell’Illinois, potrebbe essere l’ultima volta di questa corsa nel calendario della NASCAR Cup Series.