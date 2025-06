NASCAR, Briscoe batte Hamlin e vince a Pocono

Chase Briscoe vince a Pocono nella NASCAR Cup Series. Il #19 festeggia per la prima volta in stagione con il Joe Gibbs Racing, l’americano di Toyota svetta per la terza volta in carriera precedendo il compagno di squadra Denny Hamlin dopo una prova semplicemente perfetta.

Le due Camry del team di Joe Gibbs hanno mostrato un ritmo superiore sin dalla green flag, sventolata con due ore di ritardo rispetto al programma originale in seguito alla pioggia.

Hamlin, al rientro in Cup Series dopo aver saltato la trasferta in Messico per la nascita del proprio figlio, ha vinto Stage 1 prima di cedere il testimone a Briscoe. Il #19 ha quindi tenuto a bada il #11 nel finale gestendo ogni goccia di carburante alla perfezione fino alla bandiera a scacchi.

Quarto posto per Chris Buescher (RFK Racing Ford #17) davanti a Chase Elliott (Hendrick Motorsports Chevrolet #9), John Hunter Nemechek (Legacy Motor Club Toyota #42) e Kyle Larson (Hendrick Chevrolet #5). Settimana prossima una nuova sfida attende la NASCAR, appuntamento imperdibile nel rinnovato Atlanta Motor Speedway.