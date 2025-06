NASCAR, Blaney festeggia a Nashville

Ryan Blaney controlla il finale a Nashville e vince per la prima volta in stagione nella NASCAR Cup Series. L’americano di casa Penske non sbaglia ed ottiene la 14ma gioia in carriera, la prima nella ‘città della musica’.

La Ford Mustang n. 12 ha preceduto all’arrivo la Chevrolet Camaro n. 77 Spire Motorsport di Carson Hocevar e la Toyota Camry n. 11 Joe Gibbs Racing di Denny Hamlin. Il 31enne statunitense ottiene finalmente un successo in stagione, il secondo per il Team Penske dopo il risultato ottenuto da Joey Logano in Texas.

Hamlin ha ottenuto la Stage 1, mentre la Stage 2 è stata firmata da Blaney che successivamente non ha più ceduto di fatto la leadership. Niente da fare, invece, per William Byron (Hendrick Motorsport Chevrolet #24) e Bubba Wallace (23XI Racing Toyota #23).

Settimana prossima appuntamento in Michigan per una sfida completamente differente rispetto a Nashville. Ricordiamo che non ci saranno più soste per al NASCAR Cup Series fino a novembre con il ‘Championship 4’ di Phoenix.