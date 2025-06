Nadia Battocletti vince ed esalta l’Italia: “Un buon test, siamo una squadre tenace: sono fiduciosa”

Nadia Battocletti ha rispettato il pronostico e ha vinto i 5.000 metri che hanno animato la prima giornata degli Europei a squadre, in corso di svolgimento a Madrid. L’azzurra era la grande favorita della vigilia, ha passeggiato fino al suono della campana e poi ha lanciato una progressione formidabile, vincendo con margine nei confronti della spagnola Marta Garcia e rilanciando l’Italia nei vertici della classifica generale della ex Coppa Europa.

Nadia Battocletti ha espresso la propria soddisfazione ai microfoni della Rai: “Sono molto felice del risultato della gara, ho appena finito un raduno in altura, oggi era una bella gara e un bel test. Sono ancora più felice di essere capitana in questa manifestazione, non posso che essere felice dei miei compagni: ho visto il super personale di Anna (Polinari, n.d.r.) durante il riscaldamento e ieri la grande tenacia di Matteo (Oliveri, n.d.r.)“.

La fuoriclasse trentina ha poi guardato con ottimismo al prossimo futuro, esaltando la squadra azzurra tra le cui fila sono presenti diversi nuovi elementi che potrebbero avere un ottimo futuro: “Siamo una squadre tenace, forte e giovane: abbiamo tanti giovani che spero abbiano una carriera lunga, queste manifestazioni aiutano a crescere e sono molto fiduciosa“.