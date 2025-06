Nadia Battocletti: “Io capitana? Che responsabilità, di solito è Tamberi. Siamo una famiglia. E in tribuna…”

Nadia Battocletti è stata scelta da European Athletics come volto simbolo della conferenza stampa che ha preceduto l’inizio degli Europei a squadre, che incominciano oggi a Madrid e che proseguiranno fino a domenica 29 giugno. La fuoriclasse trentina era presente all’appuntamento insieme all’olandese Samuel Chapple e ai padroni di casa Enrique Llopis e Marta Garcia, tra l’altro dopo avere ricevuto la comunicazione da parte del DT Antonio La Torre di essere la capitana dell’Italia insieme a Filippo Tortu.

La vice campionessa olimpica dei 10.000 metri ha espresso la propria soddisfazione: “Di solito il capitano è Gimbo Tamberi quindi è un ruolo veramente difficile. Sono capitana di un team davvero forte e speciale. È un campionato importante per me e per tutta la Federazione, correre con la maglia azzurra addosso è davvero fantastico: l’obiettivo è fare il maggior numero di punti possibili“.

La Campionessa d’Europa di 5.000 e 10.000 metri ha poi proseguito: “Nella riunione di squadra ho detto ai miei compagni di focalizzarsi su se stessi, di dare il massimo. Siamo una famiglia. Sappiamo cosa dobbiamo fare: correre veloce. Dopo la gara sarò in tribuna a fare il tifo per i miei compagni. Nessuna pressione: abbiamo vinto nel 2023 e sarà di ispirazione per tutti”.