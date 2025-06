Nadia Battocletti garanzia assoluta! Domina i 5000 in scioltezza e rilancia l’Italia negli Europei a squadre

Nadia Battocletti ha corso con enorme disinvoltura sui 5000 metri, prodigandosi in quella che si è nei fatti rivelata poco più che una passeggiata per la sua enorme caratura tecnica. La Campionessa d’Europa di specialità ha dettato legge agevolmente nella gara più lunga in pista degli Europei a squadre, ha intensificato l’azione nelle battute conclusive del penultimo giro e al suono della campana è scattata a razzo, prodigandosi in una volata solitaria verso il traguardo e conquistando una vittoria ampiamente prevista.

La fuoriclasse trentina, argento sui 10.000 metri alle Olimpiadi di Parigi 202, ha trionfato a Madrid con il tempo di 15:56.01: il crono è ovviamente alto come accade spesso in una gara di campionato, il grande caldo che ha avvolto la capitale spagnola (si sono rasentati i 40 °C, nonostante l’altura) e l’evidente divario nei confronti delle avversarie non hanno permesso di avvicinarsi al suo record italiano siglato lo scorso 6 giugno al Golden Gala di Roma (14:23.15).

La Campionessa d’Europa di cross e dei 10 km su strada ha conquistato il primo successo per l’Italia in questa edizione della ex Coppa Europa, portando a casa 16 punti pesantissimi nella corsa verso la difesa del trofeo conquistato due anni fa. Il Bel Paese si rilancia di forza grazie alla sua principesca capitana, dopo gli ottimi quarti posti raccolti sui 400 metri da Anna Polinari ed Edoardo Scotti.

Purtroppo si è guadagnato soltanto un punto nei confronti della Spagna, visto che Marta Garcia ha concluso in seconda piazza (15:58.53) davanti all’olandese Diane van Es (15:59.41). La Germania si deve accontentare del sesto posto con Elena Burkard (16:10.06), nona la polacca Weronika Lizakowska (16:22.52).