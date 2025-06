Nadia Battocletti esalta l’Olimpico: mostruoso record italiano dei 5.000 al Golden Gala. Chebet fa la storia

Nadia Battocletti è stata accolta dal grande applauso del pubblico presente sugli spalti dello Stadio Olimpico di Roma, dove lo scorso anno si laureò Campionessa d’Europa dei 5.000 e dei 10.000 metri. La fuoriclasse trentina si è presentata nella Capitale forte dello status di una delle stelle del movimento tricolore al Golden Gala, tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica.

L’azzurra si è cimentata sui 5.000 metri e ha come sempre regalato spettacolo, demolendo il già suo record italiano: lo scorso anno, in occasione del quarto posto alle Olimpiadi di Parigi 2024, timbrò un brillante 14:31.64, ma oggi si è superata e ha siglato un sontuoso 14:23.15. La 25enne si è staccata dal gruppetto di testa dopo sette tornate, ma poi si è prodigata in una meravigliosa progressione, ha risalito la china e ha concluso in una stupenda terza posizione, abbattendo di ben otto secondi il vecchio primato.

Lo scorso 25 maggio aveva corso il record italiano dei 3000 metri (8:26.27 a Rabat, sempre in Diamond League), oggi ha ritoccato un altro dei suoi primati dopo che lunedì sera aveva accarezzato quello dei 1500 al Palio della Quercia di Rovereto. Ennesima conferma di un talento assoluto, argento olimpico sui 10000 metri che in questa stagione ha già trionfato agli Europei di Cross e sui 10 km agli Europei di corsa su strada.

La gara è stata vinta da una monumentale Beatrice Chebet: la keniana Campionessa Olimpica ha attaccato in maniera perentoria a quattro tornate dal termine, ha spinto in solitaria ed è stata anche in odore di record del mondo, marcando poi un 14:03.69 che rappresenta il secondo tempo della storia, superiore soltanto al 14:00.21 dell’etiope Gudaf Tsegay (oggi quinta in 14:24.86). Battocletti ha chiuso tra le etiopi Freweyni Hailu (14:19.33) e Birke Haylom (14:24.20).