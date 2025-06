Myriam Sylla verso la Turchia? Sirene di mercato, l’addio a Milano si fa concreto

Myriam Sylla potrebbe trasferirsi in Turchia già da ottobre. La Gazzetta dello Sport ha lanciato un’autentica bomba di volley mercato, evidenziando uno scenario che non sembrava possibile fino a qualche giorno fa: la schiacciatrice potrebbe lasciare Milano e trasferirsi in terra anatolica. Sarebbe uno dei trasferimenti più importanti dell’estate e impoverirebbe sensibilmente la rosa della società meneghina, che ha già dovuto fare i conti con il saluto della palleggiatrice Alessia Orro (passata al Fenerbahce Istanbul).

Si vocifera di un approdo al Galatasaray Istanbul, dove ritroverebbe l’allenatore Massimo Barbolini, attuale assistente del CT Julio Velasco con la Nazionale Italiana. La Campionessa Olimpica di Parigi 2024 non avrebbe un rapporto idilliaco con il tecnico Stefano Lavarini, tanto che non era partita titolare nella gara-3 della finale scudetto e della semifinale di Champions League perse contro Conegliano poco più di un mese fa. La rosea ha parlato anche di uno scenario che portava alla Russia (sponda Kaliningrad), ma non se neè fatto nulla e la pista Galatasaray è molto calda.

Nel frattempo Myriam Sylla, che ha giocato con profitto le prime quattro partite di Nations League e che ha saltato la seconda settimana di partite per partecipare al matrimonio di Thomas Beretta e Sara Loda (insieme a Orro), ha cambiato procuratore passando da Marco Raguzzoni a Luca Novi. Milano starebbe sondando il terreno per la 21enne Stella Nervini, che ha convinto in Nations League e che è promessa a Bergamo, mentre il Galatasaray ha già messo sotto contratto i martelli Martyna Lukasic e Alexandra Frantii.