MXGP, Lucas Coenen si prende gara-1 al GP della Germania, nono Bonacorsi

Di rabbia, di prepotenza, di superiorità. Lucas Coenen si è preso gara-1 al GP della Germania, decimo appuntamento valido per il Mondiale 2025 di motocross in scena questa domenica presso l’ostico circuito di Teutschenthal. Una grande prova per il belga, particolarmente bravo a reggere gli assalti di un insistente Jeffrey Herlings.

Nello specifico il centauro in forza alla Red Bull KTM Factory Racing è uscito benissimo dal cancelletto, arrivando alla prima curva da primo della classe e reggendo l’urto del suo compagno di squadra, poi costretto ad arrivare al traguardo solo al secondo posto con un gap di +0.985. Male invece Ruben Fernandez (Honda HRC) che, nonostante una partenza iper positiva dove si è accomodato subito alla piazza d’onore, è caduto poco dopo lasciando spazio libero agli avversari.

Da segnalare poi la terza posizione di Calvin Vlaandren (Monster Energy Yamaha), il quale ha chiuso i conti sul gradino più basso del podio con +6.998 complice anche la sbavatura del leader della classifica piloti Romain Febvre (Kawasaki Racing Team), passato da terzo a quinto con +9.991. Sesto invece Maxime Renaux (Monster Energy Yamaha) con un ritardo di 37.951.

Top 10 inoltre per Andrea Bonacorsi (Fantic Factory Racing), nono a 46.916. Diciottesima casella infine per Mattia Guadagnini (Aruba.it Ducati Facotry) con +1:17.900, diciannovesima per Alberto Forato (Team Honda Motoblouz) con 1:19.248, ventiquattresima per Federico Tuani (Honda) con +1:53.740, trentaduesima per Emanuele Alberio (GASGAS) con più di un giro di svantaggio. Gara-2 si svolgerà alle 17:10.