MXGP, Lucas Coenen non molla e proverà ad avvicinarsi ancora a Romain Febvre nella tappa di Kegums

Prosegue senza soluzioni di continuità il Mondiale motocross 2025. La classe regina si rimbocca le maniche in vista del Gran Premio di Lettonia, undicesimo appuntamento per quanto riguarda il campionato di MXGP.

Dopo la tappa di Teutschenthal dello scorso fine settimana, sarà Kegums lo scenario del weekend in arrivo. Il tracciato baltico ci dovrà dare una risposta più precisa riguardo alla corsa per il titolo. Sarà davvero corsa a due, oppure Romain Febvre riuscirà di nuovo ad allungare?

Dopo il Gran Premio di Germania il francese del team Kawasaki è salito a quota 487 punti in classifica generale, mentre alle sue spalle il belga Lucas Coenen si è portato a quota 451 punti, guadagnando 11 punti sul francese. Una lunga rincorsa che sta portando il pilota del team KTM sempre più in lizza per il titolo. Sarà però in grado di tenere duro fino alla fine della stagione?

Dopo l’infortunio che ha messo fuori dai giochi Tim Gajser, sembrava che Romain Febvre potesse involarsi verso il successo finale ma, come detto, il belga Lucas Coenen ha cambiato marcia e ha ridotto il gap dal primo della classe. Alle loro spalle Maxime Renaux, Glenn Coldenhoff e via via tutti gli altri, sono più concentrati sui successi di tappa. In settima posizione della graduatoria troviamo il nostro Andrea Bonacorsi con 265 punti e, dopo le brillanti tappe di Spagna e Francia, proverà a rifarsi dopo l’opaca prova di Teutschenthal.