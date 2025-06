MXGP, Lucas Coenen fa sua anche Gara-2 del GP di Germania e sale a -36 da Febvre

Lucas Coenen si è aggiudicato Gara-2 e il Gran Premio di Germania, decimo appuntamento del Mondiale MXGP 2025. Sul tracciato di Teutschenthal è successo di tutto Jeffrey Herlings passa il belga nelle battute conclusive, poi proprio nell’ultimo giro spreca tutto, chiude terzo e lascia via libera al rivale.

Lucas Coenen (KTM) ha vinto la manche con 1.5 sul francese Romain Febvre (Kawasaki), mentre è terzo, come detto, Jeffrey Herlings (KTM) a 5.6. Quarta posizione per l’olandese Brian Bogers (Fantic) a 9.3, quinta per il suo connazionale Glenn Coldenhoff (Fantic) a 9.3, mentre è sesto il francese Maxime Renaux (Yamaha) a 12.2.

Settima posizione per il norvegese Cornelius Toendel (Honda) a 16.4, ottava per l’olandese Calvin Vlaanderen (Yamaha) 19.5, quindi nona per lo svedese Isak Gifting (Yamaha) a 20.7, mentre completa la top10 lo sloveno Jan Pancar (KTM) a 23.5.

Chiude 17° il nostro Alberto Forato (Honda), 20° Mattia Guadagnini (Ducati), quindi 27° Emanuele Alberio (Gas Gas),. Federico Tuani (Honda) chiude 28°. A questo punto la classifica generale della classe regina vede Romain Febvre con 487 punti, mentre Lucas Coenen si porta a 36 lunghezze e riapre tutto!