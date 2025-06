MXGP, Lucas Coenen accorcia nel Mondiale, Romain Febvre deve difendersi in Gran Bretagna

È tutto pronto per il Gran Premio di Gran Bretagna 2025, dodicesima tappa del Mondiale MXGP. Le due gare britanniche avranno luogo a Metterley Basin e saranno fondamentali per il prosieguo del campionato. Il GP della Lettonia ha modificato la classifica generale, guidata sempre dal francese Romain Febvre (Kawasaki) con 530 punti.

Dietro di lui, si riavvicina il belga Lucas Coenen (KTM) che si porta a 26 lunghezze dal transalpino, accendendo il duello per la prima posizione. Sembra ormai chiaro che la battaglia decisiva per il titolo sarà proprio tra questi due piloti, sempre più vicini. Lucas Coenen è reduce da due ottimi secondi posti in Lettonia, alle spalle di un Jeffrey Herlings (KTM) che è sembrato quasi imbattibile.

Il francese leader del Mondiale ha perso punti importanti in gara-1 ma ha subito reagito con un prezioso terzo posto in gara-2. Il rookie belga ha così ulteriormente accorciato in classifica piloti e vorrà, in Gran Bretagna, proseguire la sua rimonta. Nell’iconico circuito inglese, Lucas Coenen non parte sicuramente favorito ed il suo unico obiettivo sarà quello di posizionarsi davanti al suo principale avversario Romain Febvre.

Il francese deve ovviamente riscattarsi dall’ultimo GP non al suo livello e potrebbe nuovamente trovare un ostacolo in Jeffrey Herlings. L’olandese sembra aver ritrovato la migliore condizione e renderà la vita ardua ai due contendenti per il Mondiale. Non ci resta che aspettare gara-1 in programma domenica 22 giugno alle 14.15 per capire chi conquisterà la prima manche del GP di Gran Bretagna.