MXGP, Jeffrey Herlings vince il GP di Lettonia. Lucas Coenen si porta a -26 da Romain Febvre

Jeffrey Herlings concede il bis e, dopo aver vinto Gara-1, si è aggiudicato anche Gara-2 del Gran Premio di Lettonia, andando a mettere le mani sull’undicesimo appuntamento del Mondiale MXGP 2025. Lucas Coenen, invece, conquista altri punti pesanti e ci sta regalando una corsa verso il titolo.

In classifica generale, infatti, vediamo sempre al comando Romain Febvre con 530 punti ma Lucas Coenen si è portato a 26 lunghezze, in un duello che si sta facendo sempre più interessante.

Sul tracciato di Kegums l’olandese della KTM ha preceduto il belga Lucas Coenen (KTM) per 2.5 secondi, mentre completa il podio il francese Romain Febvre (Kawasaki) a 13.4. Quarta posizione per il belga Jago Geerts (Yamaha) a 49.8, quinta per il nostro Andrea Bonacorsi (Fantic) a 58.6, mentre è sesto lo spagnolo Ruben Fernandez (Honda) a 1:01.

Settima posizione per l’olandese Glenn Coldenhoff (Fantic) a 1:03, ottava per il francese Maxime Renaux (Yamaha) a 1:13, nona per l’olandese Calvin Vlaanderen (Yamaha) a 1:21, mentre completa la top10 il belga Brent van Doninck (Honda) a 1:33. Chiude 13° Mattia Guadagnini (Ducati) a 1:39, mentre è 17° Alberto Forato (Honda) a 1:57.