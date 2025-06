MXGP, Jeffrey Herlings fa sua la Qualifying Race di Kegums. Lucas Coenen si porta a -35 da Febvre

Jeffrey Herlings si è aggiudicato la Qualifying Race del Gran Premio di Lettonia, undicesimo appuntamento del Mondiale MXGP 2025, mentre Lucas Coenen ha di nuovo preceduto Romain Febvre, guadagnano un altro punto in classifica generale. Il francese della Kawasaki rimane in vetta con 495 punti, mentre il rivale si porta a 460 a 35 lunghezze di distacco.

Sul tracciato di Kegums il successo è andato a Jeffrey Herlings (KTM) che ha preceduto il belga Lucas Coenen (KTM) per 1.0 secondi, quindi terzo Romain Febvre (Kawasaki) a 1.5. Quarta posizione per lo spagnolo Ruben Fernandez (Honda) a 22.6, quinta per l’olandese Glenn Coldenhoff (Fantic) a 26.6.

Sesta posizione per il primo degli italiani, Andrea Bonacorsi (Fantic), a 35.3, settima per l’olandese Brian Bogers (Fantic) a 45.8, quindi ottava per il belga Brent van Doninck (Honda) a 57.1, nona per il britannico Ben Watson (Beta) a 58.3, quindi completa la top10 lo svizzero Jeremy Seewer (Ducati) a 59.2. Si ferma in 12a posizione Mattia Guadagnini (Ducati) a 1:04, mentre è 19° Alberto Forato (Honda) a 1:23.

A questo punto la classe regina si concentra in vista dell’attesissima domenica sul tracciato baltico. Gara-1 andrà in scena alle ore 13.15 italiane (le ore 14.15 locali), mentre Gara-2 che andrà a decidere il round lettone, scatterà alle ore 16.10.