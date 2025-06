MXGP, Herlings resiste al forcing di Coenen e vince gara-1 a Kegums. 7° Bonacorsi

Jeffrey Herlings si esalta sulla sabbia di Kegums e vince gara-1 di MXGP nel Gran Premio di Lettonia 2025, valevole come undicesimo round stagionale del Mondiale Motocross. Il fuoriclasse olandese della KTM ha bissato dunque il successo della Qualifying Race di ieri, centrando la seconda vittoria di manche consecutiva (dopo gara-2 in Germania) e ribadendo il suo ritorno ai massimi livelli dopo i problemi fisici di inizio anno.

Herlings, autore di una buona partenza, ha trovato subito un ritmo impressionante balzando in testa alla run già nel corso del primo giro e resistendo nel finale alla rimonta del minaccioso Lucas Coenen, ottimo secondo al traguardo con un distacco di 1″3 dal vincitore. Il rookie belga della KTM raccoglie comunque punti pesanti in ottica iridata e si avvicina ulteriormente al leader della generale Romain Febvre, con il francese della Kawasaki che ha chiuso 6° in gara-1 a Kegums.

Terza posizione a distanza siderale dai primi due per un altro specialista della sabbia come l’olandese Glenn Coldenhoff su Fantic, che ha preceduto all’arrivo lo spagnolo Ruben Fernandez (Honda) ed il neerlandese Brian Bogers (Fantic). Buon risultato per Andrea Bonacorsi, il migliore degli azzurri in settima piazza con la Fantic, ma entrano in zona punti per l’Italia anche Mattia Guadagnini 14° e Alberto Forato 18°.

La classifica aggiornata del Mondiale MXGP vede Febvre sempre al comando con un vantaggio di 28 punti su Coenen, mentre Coldenhoff è terzo a -162 dalla tabella rossa.

ORDINE D’ARRIVO GARA-1 GP LETTONIA MXGP 2025

1 84 HERLINGS, Jeffrey NED KNMV Red Bull KTM Factory RacingKTM 35:30.575 0.000 50.268 25

2 96 COENEN, Lucas BEL FMB Red Bull KTM Factory RacingKTM 35:31.922 1.347 50.236 22

3 259 COLDENHOFF, Glenn NED KNMV Fantic Factory Racing MXGPFantic 36:29.072 58.497 48.925 20

4 70 FERNANDEZ, Ruben ESP RFME Honda HRC Honda 36:32.334 1:01.759 48.852 18

5 189 BOGERS, Brian NED KNMV Fantic Factory Racing MXGPFantic 36:35.596 1:05.021 48.779 16

6 3 FEBVRE, Romain FRA FFM Kawasaki Racing Team MXGPKawasaki 36:41.273 1:10.698 48.654 15

7 132 BONACORSI, Andrea ITA FMI Fantic Factory Racing MXGPFantic 36:44.554 1:13.979 48.581 14

8 919 WATSON, Ben GBR ACU MRT Racing Team Beta Beta 36:46.318 1:15.743 48.542 13

9 93 GEERTS, Jago BEL FMB Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team Yamaha 36:48.624 1:18.049 48.492 12

10 39 VAN DE MOOSDIJK, Roan NED KNMV KTM Kosak Team KTM 36:54.014 1:23.439 48.374 11

11 10 VLAANDEREN, Calvin NED KNMV Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team Yamaha 37:00.978 1:30.403 48.222 10

12 32 VAN DONINCK, Brent BEL FMB JM Honda Racing Honda 37:04.660 1:34.085 48.142 9

13 959 RENAUX, Maxime FRA FFM Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team Yamaha 37:15.559 1:44.984 47.907 8

14 101 GUADAGNINI, Mattia ITA FMI Aruba.it – Ducati Factory MX Team Ducati 37:22.241 1:51.666 47.765 7

15 71 SPIES, Maximilian GER DMSB Becker Racing KTM 37:29.455 1:58.880 47.612 6

16 91 SEEWER, Jeremy SUI SWISSMOTOAruba.it – Ducati Factory MX Team Ducati 37:31.754 2:01.179 47.563 5

17 261 TALVIKU, Jorgen-Matthias EST EMF Yamaha 35:35.420 -1 Lap 47.204 4

18 303 FORATO, Alberto ITA FMI TEAM Honda Motoblouz SR Motul Honda 35:40.273 4.853 47.097 3

19 517 GIFTING, Isak SWE SVEMO JK Racing Yamaha Yamaha 35:55.824 20.404 46.757 2

20 142 HAAVISTO, Jere FIN SML SILVE Racing KTM 35:59.021 23.601 46.688 1

21 300 LUDWIG, Noah GER DMSB KTM Sarholz Racing Team KTM 36:08.828 33.408 46.477 0

22 57 BIDZANS, Edvards LAT LAMSF KMP HONDA RACING TEAM BY DVAG Honda 37:06.899 1:31.479 45.265 0

23 610 PUMPURS, Mairis LAT LAMSF Husqvarna 37:17.294 1:41.874 45.054 0

24 17 TOENDEL, Cornelius NOR NMF JWR Honda Racing Honda 37:33.485 1:58.065 44.731 0

25 684 FREIBERGS, Uldis LAT LAMSF GASGAS 37:35.116 1:59.696 44.698 0

26 253 PANCAR, Jan SLO AMZS TEM JP253 KTM Racing TeamKTM 27:47.445 -6 Laps 41.561 0

27 811 STERRY, Adam GBR ACU Chambers KTM Racing KTM 16:03.797 -10 Laps 45.757 0