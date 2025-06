MXGP, Glenn Coldenhoff trionfa in gara-1 a Matterley Basin. 7° un grande Tony Cairoli

Andata in archivio gara-1 del dodicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di MXGP, la classe regina del Motocross. Una manche andata in scena su uno dei tracciati più belli e apprezzati dai piloti, ovvero quello britannico di Matterley Basin. Immerso in una vallata di erba verdissima solcata da una linea di terra che compie saliscendi sinuosi, il circuito è caratterizzato da salti pazzeschi che i primattori dello sterrato devono gestire mirabilmente.

Il migliore è stato l’olandese Glenn Coldenhoff. L’orange, ieri terzo nella Qualifying Race, ha saputo interpretare alla perfezione le difficoltà del layout di questo round e ha preceduto di appena 1.128 il belga Lucas Coenen (KTM) e di 12.392 il leader della classifica mondiale, Romain Febvre (Kawasaki).

A completare la top-5 il vincitore della gara del sabato, Jeffrey Herling (KTM), a 15.483 e lo spagnolo Ruben Fernandez (Honda) a 17.105. Nel duello iridato tra Febvre e Coenen, dunque, si conferma il grande equilibrio con il belga a inseguire con 27 lunghezze di ritardo il transalpino.

Gara-1 in cui però si è potuta ammirare la classe di Tony Cairoli. Nonostante lo scoccare delle lancette, il pilota siciliano, presente in questo week end grazie a una wild card, è stato il migliore della truppa italiana sulla Ducati. Tony, infatti, si è classificato settimo a 53.691, precedendo in top-10 l’olandese Brian Bogers (Fantic) a 56.396, Alberto Forato (Honda) a 58.123 e il belga Brent van Doninck (Honda) a 59.080. Dodicesima piazza per Andrea Bonacorsi sulla Fantic, distanziato di 1:06.124. Vedremo cosa accadrà in gara-2, sottolineando la mancata partecipazione del francese Maxime Renaux.

CLASSIFICA GARA-1 GP GRAN BRETAGNA MXGP 2025

1 259 COLDENHOFF, Glenn NED KNMV Fantic Factory Racing MXGPFantic 34:21.230 0.000 52.536 25

2 96 COENEN, Lucas BEL FMB Red Bull KTM Factory RacingKTM 34:22.358 1.128 52.507 22

3 3 FEBVRE, Romain FRA FFM Kawasaki Racing Team MXGPKawasaki 34:33.622 12.392 52.222 20

4 84 HERLINGS, Jeffrey NED KNMV Red Bull KTM Factory RacingKTM 34:36.714 15.484 52.144 18

5 70 FERNANDEZ, Ruben ESP RFME Honda HRC Honda 34:38.335 17.105 52.103 16

6 10 VLAANDEREN, Calvin NED KNMV Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team Yamaha 35:09.809 48.579 51.326 15

7 222 CAIROLI, Antonio ITA FMI Aruba.it – Ducati Factory MX Team Ducati 35:14.921 53.691 51.202 14

8 189 BOGERS, Brian NED KNMV Fantic Factory Racing MXGPFantic 35:17.626 56.396 51.137 13

9 303 FORATO, Alberto ITA FMI TEAM Honda Motoblouz SR Motul Honda 35:19.353 58.123 51.095 12

10 32 VAN DONINCK, Brent BEL FMB JM Honda Racing Honda 35:20.310 59.080 51.072 11

11 253 PANCAR, Jan SLO AMZS TEM JP253 KTM Racing TeamKTM 35:21.993 1:00.763 51.031 10

12 132 BONACORSI, Andrea ITA FMI Fantic Factory Racing MXGPFantic 35:27.354 1:06.124 50.903 9

13 91 SEEWER, Jeremy SUI SWISSMOTOAruba.it – Ducati Factory MX Team Ducati 35:28.453 1:07.223 50.876 8

14 24 HORGMO, Kevin NOR FFM TEAM Honda Motoblouz SR Motul Honda 35:29.516 1:08.286 50.851 7

15 39 VAN DE MOOSDIJK, Roan NED KNMV KTM Kosak Team KTM 35:36.246 1:15.016 50.691 6

16 226 KOCH, Tom GER DMSB MRT Racing Team Beta Beta 35:52.608 1:31.378 50.305 5

17 811 STERRY, Adam GBR ACU Chambers KTM Racing KTM 36:10.908 1:49.678 49.881 4

18 919 WATSON, Ben GBR ACU MRT Racing Team Beta Beta 34:26.905 -1 Lap 49.117 3

19 131 NICKEL, Cato GER DMSB Bauerschmidt Husqvarna Husqvarna 34:35.842 8.937 48.905 2

20 484 CARPENTER, James GBR ACU Honda 35:48.165 1:21.260 47.259 1

21 249 MIOT, Matheo FRA FFM KTM 36:21.121 1:54.216 46.545 0

22 517 GIFTING, Isak SWE SVEMO JK Racing Yamaha Yamaha 29:49.276 -3 Laps 49.173 0

23 212 ADAMSON, John GBR ACU Honda 19:19.016 -8 Laps 46.715 0

24 93 GEERTS, Jago BEL FMB Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team Yamaha 12:43.774 -11 Laps 44.306 0

25 421 PURDON, Tristan RSA ACU Husqvarna 9:33.164 -13 Laps 35.424 0

959 RENAUX, Maxime FRA FFM Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team Yamaha did not start