MXGP: Febvre si prende gara-2 a Matterley Basin. Due italiani in top 10

Termina con il trionfo di Romain Febvre la gara-2 valida per il GP della Gran Bretagna, dodicesimo atto del Mondiale 2025 di Motocross, classe MXGP, andato in scena sul tracciato di Matterley Basin.

Prestazione ottimale per il pilota, risultato subito il più lesto all’uscita dai blocchi, considerata la sua capacità di girare per primo alla curva inaugurale e gestendo nel migliore dei modi tutta la gara, resistendo anche alla pressioni degli avversari. Al traguardo il francese in forza alla Kawasaki è arrivato con il timing di 35:30.762, precedendo uno scatenato Ruben Fernandez che, in sella ala sa Honda, si è dovuto accontentare della seconda piazza con una differenza di 01.427 arginando Lucas Coenen (KTM), terzo a +02.405.

Quarto poi Jeffrey Herlings (KTM) con un gap di +0:10.713 davanti a Glenn Coldenhoff (Fantic), quinto a +0.11.121. Da segnalare poi la presenza di ben de azzurri in top 10. Antonio Cairoli con la sua Ducati ha centrato l’ottava piazza con +0:38.346, mentre Alberto Forato (Honda)si è accomodato al decimo posto con +0:46.297. Diciottesimo invece Andrea Bonacorsi (Fantic) con un giro di differenza.

Nella classifica piloti Febvre guida le operazioni con 584 punti tallonato da Coenen, secondo a 552. Coldenhoff è invece terzo a 411. Il migliore italiano è Andrea Bonacorsi, ottavo con 312.