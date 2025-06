MXGP: un weekend positivo per Cairoli al GP di Gran Bretagna. Il ducatista più forte dei problemi

Un weekend che ha fornito segnali molto positivi per Antonio Cairoli. Il pilota Ducati ha ottenuto la top 10 in entrambe le manche del GP della Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di motocross, specialità MXGP, centrando rispettivamente la settima e l’ottava piazza sull’ostico circuito di Matterley Basin.

Due piazzamenti importanti, maturati in condizioni tutt’altro che semplici con un tracciato molto tecnico che ha richiesto uno sforzo significativo a tutti i protagonisti in lizza. In particolar modo a colpire è stato lo start del ducatista, bravo nelle due gare a rimanere sempre nel gruppo dei migliori nonostante qualche sbavatura.

Buono dunque il bilancio dell’italiano che, tra l’altro, ha dovuto fare i conti non solo con guasto al disco del freno (in gara-1) ma anche con un piccolo problema al ginocchio rimediato durante il sabato in qualifica, fastidio che ha certamente inficiato la sua resa performativa in un weekend in cui Romain Febvre ha tenuto botta, vincendo gara-2 e salendo così a quota 584 punti nella classifica piloti, precedendo Lucas Coenen (552) e Glenn Coldenhoff (411).

I giochi rimangono dunque apertissimi, in vista del prossimo appuntamento pianificato in Finlandia il prossimo 13 luglio.