MX2, Simon Längenfelder vince la Qualifying Race a Matterley Basin. 5° Andrea Adamo

Comincia bene il 12° appuntamento del Mondiale 2025 di MX2, la minima cilindrata del Motocross, per Simon Längenfelder. Il pilota tedesco della KTM, infatti, si è imposto nella Qualifying Race andata in scena sullo sterrato di Matterley Basin, in Gran Bretagna.

Una gara gestita con autorevolezza dal leader della classifica mondiale, bravo a interpretare i canali del tracciato britannico e mantenendo un ritmo decisamente alto nel corso dell’intera prova. Alle sue spalle si sono classificati il francese Thibault Benistant (Yamaha) a 11.458 e il belga Liam Everts (Husqvarna) a 12.706, non in grado di avvicinarsi sufficientemente al centauro teutonico e costretti a lottare tra loro per la piazza d’onore.

Poco da fare anche per Andrea Adamo. Il pilota italiano, in sella alla KTM, si è dovuto accontentare della quinta posizione a 21.272 dal compagno di marca, preceduto anche dall’altro belga Sacha Coenen (KTM). Una prestazione senza infamia e senza lode per Adamo, che si spera domani riesca a trovare una velocità diversa per essere più vicino alla top-3.

In casa Italia da segnalare il ritiro di Valerio Lata, sulla Honda. Con questo risultato, Längenfelder rafforza la propria leadership in graduatoria portandosi a quota 525 punti e aumentando il vantaggio sul citato Adamo, ora distante 31 lunghezze.