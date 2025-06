MX2, Simon Laengenfelder domina a Matterley Basin e scappa in classifica. Andrea Adamo deve reagire

Se il Mondiale MX2 fosse vissuto come un incontro di boxe, possiamo tranquillamente affermare che la tappa del Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento della stagione 2025, ha messo a segno un colpo importante e secco da parte di Simon Laengenfelder.

Il tedesco della KTM, infatti, ha completato il fine settimana perfetto a Matterley Basin con successo nella Qualifying Race del sabato e doppietta nelle due manche domenicali. I punti in palio erano 60? Bene, il leader della classifica generale ha fatto percorso netto, salendo a quota 575 nella graduatoria, allungando ampiamente sul nostro Andrea Adamo che si trova a 523.

Il nostro portacolori non ha vissuto il fine settimana più brillante della sua annata, anzi, chiudendo con 35 punti complessivi. In poche parole ha fatto leggermente meglio rispetto al weekend di Kegums, nel quale aveva ceduto lo scettro della categoria con un bilancio di -30 rispetto a Laengenfelder. Due weekend che hanno segnato una pagina pesante per Andrea Adamo, che adesso deve assolutamente reagire.

Mancano otto appuntamenti al termine della stagione, per cui punti a disposizione ce ne sono ancora a profusione. Andrea Adamo farà di tutto per non mollare la presa e continuare nella sua rincorsa al titolo della classe MX2. Simon Laengenfelder, dal canto suo, sembra avere cambiato marcia nel momento giusto della stagione, portando il suo margine a distanze confortevoli sia sull’italiano della KTM, sia sugli altri inseguitori. Kay de Wolf, dopotutto, accusa ormai 70 lunghezze, mentre gli altri valicano ampiamente la tripla cifra. Tutto è nelle mani del teutonico. Sarà in grado di confermarlo fino al gran finale australiano?