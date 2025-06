MX2, Sacha Coenen trionfa in gara-1 a Kegums. Adamo fuori dalla top-10, ritiro per Lata

Calato il sipario su gara-1 dell’undicesimo round del Mondiale 2025 di Motocross. Sul tracciato dello Zelta Zirgs Motocenter a Kegums (Lettonia), i centauri della MX2 hanno dovuto interpretare i canali sabbiosi formatisi nel corso del week end per le condizioni meteorologiche variabili.

Aspetto che ha fatto la differenza nella Qualifying Race di ieri in cui il tedesco Simon Längenfelder (KTM) si è imposto e ha conquistato la tabella rossa (leader della classifica mondiale), approfittando dell’undicesimo posto di Andrea Adamo (KTM). Il siciliano è stato coinvolto in una maxi-caduta (con protagonisti anche Coenen, McLellan e Lata) nelle prime curve della run e ha dovuto rimontare dal fondo del gruppo, chiudendo di poco al di fuori della top-10.

Un risultato che si è replicato per Adamo, in difficoltà nel trovare velocità sul layout lettone. Un undicesima piazza a 1:42.902 dal vincitore che la dice lunga delle difficoltà del centauro nostrano nell’essere performante in questa prima manche. La vittoria è andata a un eccezionale Sacha Coenen. Trovano l’holeshot, il pilota belga della KTM ha gestito con grande attenzione la situazione, mantenendo un margine sufficiente di sicurezza nei confronti della concorrenza.

In questo modo Coenen ha preceduto di 3.203 Längenfelder e di 20.244 il connazionale Liam Everts, in sella alla Husqvarna. Il gruppo dei migliori cinque è stato completato dal francese Mathis Valin (Kawasaki), quarto a 50.899, e dal sudafricano Camden McLellan (Triumph), quinto a 58.856.

Prestazione incolore per il campione del mondo in carica, Kay de Wolf, che sulla Husqvarna si è classificato in ottava posizione (+1:23.510), commettendo tanti errori. Niente da fare per Valerio Lata, caduto nelle prime battute di gara-1 e costretto al ritiro sulla sua Honda. Con questo risultato, Längenfelder ha allungato in classifica mondiale (495) rispetto ad Adamo, visto il suo gap di 19 lunghezze. Vedremo cosa succederà in gara-2.

CLASSIFICA GARA-1 GP LETTONIA MX2 2025

1 19 Coenen, Sacha BEL FMB KTM 34:20.890 16 0:00.000 0:00.000 2:04.139 16 50.75

2 27 Längenfelder, Simon GER DMSB KTM 34:24.093 16 0:03.203 0:03.203 2:03.580 12 50.979

3 26 Everts, Liam BEL FMB Husqvarna 34:41.134 16 0:20.244 0:17.041 2:05.464 12 50.214

4 317 Valin, Mathis FRA FFM Kawasaki 35:11.789 16 0:50.899 0:30.655 2:06.139 3 49.945

5 8 Mc Lellan, Camden RSA KNMV Triumph 35:19.746 16 0:58.856 0:07.957 2:07.128 12 49.556

6 47 Reisulis, Karlis Alberts LAT LAMSF Yamaha 35:23.049 16 1:02.159 0:03.303 2:07.861 7 49.272

7 9 Benistant, Thibault FRA FFM Yamaha 35:34.103 16 1:13.213 0:11.054 2:07.213 7 49.523

8 1 de Wolf, Kay NED KNMV Husqvarna 35:44.400 16 1:23.510 0:10.297 2:08.047 4 49.201

9 99 Farres, Guillem ESP RFME Triumph 35:47.531 16 1:26.641 0:03.131 2:08.763 4 48.927

10 319 Prugnieres, Quentin Marc FRA FFM KTM 35:53.909 16 1:33.019 0:06.378 2:08.065 3 49.194

11 80 Adamo, Andrea ITA FMI KTM 36:03.792 16 1:42.902 0:09.883 2:08.223 3 49.133

12 22 Braceras, David ESP RFME Honda 36:08.765 16 1:47.875 0:04.973 2:10.233 8 48.375

13 20 Mikula, Julius CZE ACCR TM 36:10.697 16 1:49.807 0:01.932 2:09.570 5 48.622

14 51 Oliver, Oriol ESP RFME KTM 36:11.496 16 1:50.606 0:00.799 2:08.840 5 48.898

15 172 Valk, Cas NED KNMV KTM 36:13.407 16 1:52.517 0:01.911 2:09.694 11 48.576

16 338 Olsson, Filip SWE SVEMO KTM 34:58.153 15 1 lap 1 lap 2:12.417 7 47.577

17 408 Smulders, Scott NED KNMV Triumph 35:07.105 15 1 lap 0:08.952 2:12.381 7 47.59

18 256 Smith, Magnus DEN DMU KTM 35:39.871 15 1 lap 0:32.766 2:13.556 5 47.171

19 400 Tolsma, Roan NED KNMV GASGAS 35:59.742 15 1 lap 0:19.871 2:14.966 3 46.678

20 83 Grau, Maxime FRA FFM KTM 36:07.134 15 1 lap 0:07.392 2:10.331 12 48.338

21 524 De Baere, Emile BEL FMB TM 16:44.163 7 9 laps 8 laps 2:14.141 4 46.966

22 18 Lata, Valerio ITA FMI Honda 16:45.553 7 9 laps 0:01.390 2:11.429 6 47.935