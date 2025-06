MX2, Laengenfelder vince la Qualifying Race in Lettonia e supera Adamo nel Mondiale

Prosegue il botta e risposta nella classifica generale della MX2 tra Andrea Adamo e Simon Laengenfelder, con quest’ultimo che ha appena operato il controsorpasso sull’azzurro vincendo la Qualifying Race del Gran Premio di Lettonia 2025, undicesimo round stagionale del Mondiale Motocross. Il tedesco della KTM si è imposto nella manche di qualifica sulla sabbia di Kegums e avrà la possibilità di scegliere il miglior cancelletto di partenza per le gare domenicali a punteggio pieno.

Laengenfelder, alla seconda affermazione dell’anno in una Qualifying Race, si riprende nel frattempo la leadership del campionato raccogliendo 10 punti preziosi e portandosi in vetta a +7 su Adamo. Il siciliano della KTM, campione iridato di categoria nel 2023, è stato coinvolto in una maxi-caduta (con protagonisti anche Coenen, McLellan e Lata) nelle prime curve della run e ha dovuto rimontare dal fondo del gruppo, non andando oltre un deludente 11° posto.

Il ventunenne di Calatafimi ha provato ad entrare in zona punti (riservata ai primi dieci) fino all’ultimo giro, senza successo, inoltre domani dovrà fare i conti in entrambe le manche con un gate di partenza non ideale. Da segnalare in ottica Mondiale il sesto posto dell’olandese Kay de Wolf (Husqvarna), che resta in corsa per il titolo a -33 dalla testa della generale.

ORDINE D’ARRIVO QUALIFYING RACE GP LETTONIA MX2 2025

1 27 LÄNGENFELDER, Simon GER DMSB Red Bull KTM Factory RacingKTM 25:09.264 0.000 50.091 10

2 9 BENISTANT, Thibault FRA FFM Monster Energy Yamaha Factory Yamaha 25:20.449 11.185 49.722 9

3 47 REISULIS, Karlis Alberts LAT LAMSF Monster Energy Yamaha Factory Yamaha 25:26.748 17.484 49.517 8

4 172 VALK, Cas NED KNMV Van Venrooy KTM Racing KTM 25:27.668 18.404 49.487 7

5 26 EVERTS, Liam BEL FMB Nestaan Husqvarna Factory Racing Husqvarna 25:28.230 18.966 49.469 6

6 1 DE WOLF, Kay NED KNMV Nestaan Husqvarna Factory Racing Husqvarna 25:30.779 21.515 49.387 5

7 317 VALIN, Mathis FRA FFM Kawasaki Racing Team MXGPKawasaki 25:44.774 35.510 48.939 4

8 51 OLIVER, Oriol ESP RFME GABRIEL SS24 KTM FACTORY JUNIORS KTM 25:48.625 39.361 48.817 3

9 99 FARRES, Guillem ESP RFME MONSTER ENERGY TRIUMPH RACING Triumph 25:59.648 50.384 48.472 2

10 20 MIKULA, Julius CZE ACCR TM Moto CRD Motosport TM 26:02.204 52.940 48.393 1

11 80 ADAMO, Andrea ITA FMI Red Bull KTM Factory RacingKTM 26:03.698 54.434 48.347 0

12 8 MC LELLAN, Camden RSA KNMV MONSTER ENERGY TRIUMPH RACING Triumph 26:07.447 58.183 48.231

13 19 COENEN, Sacha BEL FMB Red Bull KTM Factory RacingKTM 26:11.465 1:02.201 48.108 0

14 319 PRUGNIERES, Quentin Marc FRA FFM WZ-RACING KTM KTM 26:23.040 1:13.776 47.756 0

15 22 BRACERAS, David ESP RFME JM Honda Racing Honda 26:33.873 1:24.609 47.432 0

16 18 LATA, Valerio ITA FMI Honda HRC Honda 26:35.953 1:26.689 47.370 0

17 256 SMITH, Magnus DEN DMU KL Racing Team KTM 26:49.280 1:40.016 46.978 0

18 408 SMULDERS, Scott NED KNMV Triumph 26:59.437 1:50.173 46.683 0

19 338 OLSSON, Filip SWE SVEMO Young Motion powered by Resa KTM 27:10.269 2:01.005 46.373 0

20 83 GRAU, Maxime FRA FFM WZ-RACING KTM KTM 27:15.964 2:06.700 46.211 0

21 524 DE BAERE, Emile BEL FMB D.V.S junior racing TM 25:43.713 7.803 44.892 0

22 400 TOLSMA, Roan NED KNMV GASGAS 25:35.910 -1 Lap 45.120 0